В Афганистане террорист-смертник убил влиятельного чиновника из Талибана
Губернатор талибов афганской провинции Балх Мохаммад Давуд Музаммиль, известный своей борьбой с джихадистами "Исламского государства" (ИД), был убит в результате нападения смертника на его офис. Убийство произошло через день после его встречи с чиновниками правительства, прибывшими из Кабула.
Об этом сообщает The Guardian.
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Подробности нападения
Издание отмечает, что Мохаммад Давуд Музаммиль является одной из самых высоких фигур, убитых после того, как Талибан вернулся к власти в 2021 году.
Насилие в Афганистане резко упало после того, как Талибан захватил контроль, но ситуация с безопасностью снова ухудшилась, и ИГ заявляет о нескольких нападениях со смертельным исходом.
"Два человека, в том числе Мохаммад Давуд Музаммил, губернатор Балха, погибли в результате взрыва сегодня утром", — сообщил представитель местной полиции, добавив, что взрыв произошел на втором этаже его офиса в столице провинции Мазари-Шариф.
В полиции заявляют, что это было нападение смертника.
"У нас нет информации о том, как смертник попал в кабинет губернатора", — сказал представитель полиции, добавив, что еще два человека получили ранения.
Что известно о погибшем
Музаммиль сначала был назначен губернатором восточной провинции Нангархар, где он возглавлял борьбу с джихадистами ИГ, а затем был переведен в Балх в прошлом году.
В среду он встретился с двумя вице-премьер-министрами и другими чиновниками, посетившими Балх для осмотра крупного ирригационного проекта на севере Афганистана.
Ситуация с безопасностью в Афганистане
С прошлого года ИГ стала самой большой проблемой для безопасности правительства Талибана, атакуя афганских гражданских лиц, а также иностранцев и иностранные интересы.
В прошлом году в Балху было совершено несколько нападений, в том числе в Мазари-Шарифе, ответственность за некоторые взяла ИГ.
В январе по меньшей мере 10 человек погибли в результате теракта смертника у министерства иностранных дел в Кабуле, как утверждает ИГ.
Талибы и ИД разделяют строгую суннитскую исламистскую идеологию, но ИГ борется за создание глобального "халифата", тогда как у Талибана более глубокая цель — руководить независимым Афганистаном.
Напомним, в январе этого года "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв, произошедший неподалеку от военного аэропорта в Кабуле. В результате нападения якобы погибли 20 человек и 30 получили ранения.