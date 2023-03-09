В Афганистане террорист-смертник убил влиятельного чиновника из Талибана

Мохаммад Давуд Музаммиль

Губернатор талибов афганской провинции Балх Мохаммад Давуд Музаммиль, известный своей борьбой с джихадистами "Исламского государства" (ИД), был убит в результате нападения смертника на его офис. Убийство произошло через день после его встречи с чиновниками правительства, прибывшими из Кабула.

Об этом сообщает The Guardian.

Подробности нападения

Издание отмечает, что Мохаммад Давуд Музаммиль является одной из самых высоких фигур, убитых после того, как Талибан вернулся к власти в 2021 году.

Насилие в Афганистане резко упало после того, как Талибан захватил контроль, но ситуация с безопасностью снова ухудшилась, и ИГ заявляет о нескольких нападениях со смертельным исходом.

"Два человека, в том числе Мохаммад Давуд Музаммил, губернатор Балха, погибли в результате взрыва сегодня утром", — сообщил представитель местной полиции, добавив, что взрыв произошел на втором этаже его офиса в столице провинции Мазари-Шариф.

В полиции заявляют, что это было нападение смертника.

"У нас нет информации о том, как смертник попал в кабинет губернатора", — сказал представитель полиции, добавив, что еще два человека получили ранения.

Что известно о погибшем

Музаммиль сначала был назначен губернатором восточной провинции Нангархар, где он возглавлял борьбу с джихадистами ИГ, а затем был переведен в Балх в прошлом году.

В среду он встретился с двумя вице-премьер-министрами и другими чиновниками, посетившими Балх для осмотра крупного ирригационного проекта на севере Афганистана.

Ситуация с безопасностью в Афганистане

С прошлого года ИГ стала самой большой проблемой для безопасности правительства Талибана, атакуя афганских гражданских лиц, а также иностранцев и иностранные интересы.

В прошлом году в Балху было совершено несколько нападений, в том числе в Мазари-Шарифе, ответственность за некоторые взяла ИГ.

В январе по меньшей мере 10 человек погибли в результате теракта смертника у министерства иностранных дел в Кабуле, как утверждает ИГ.

Талибы и ИД разделяют строгую суннитскую исламистскую идеологию, но ИГ борется за создание глобального "халифата", тогда как у Талибана более глубокая цель — руководить независимым Афганистаном.

Напомним, в январе этого года "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв, произошедший неподалеку от военного аэропорта в Кабуле. В результате нападения якобы погибли 20 человек и 30 получили ранения.