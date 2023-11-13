Устриці та інші делікатеси — чим годували багатих пасажирів "Титаніка", що затонув

Затонулий лайнер "Титанік". Фото: UIG/LEEMAGE

Рідкісне розкішне меню з легендарного корабля "Титанік" було продано на аукціоні за 83,000 фунтів (приблизно 102,000 доларів). Цей унікальний предмет, пов'язаний зі знаменитим судном, продемонстрував свою цінність на аукціоні пам'ятних речей.

Про це повідомляє CNN.

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Меню затонулого "Титаніка"

Меню, яке довго знаходилося у воді й мало частково стерті написи, ймовірно, провело деякий час у Північній Атлантиці після того, як "Титанік" затонув у квітні 1912 року. Це було підтверджено британським аукціонним будинком Henry Aldridge & Son Ltd.

Врятоване меню детально описувало делікатеси, якими насолоджувалися пасажири першого класу ввечері 11 квітня, включаючи такі страви, як устриці, яловича вирізка з кремом із хрону та пастернаку, а також десерти типу абрикосового пирога бордалу та пудингу "Вікторія".

Як з'ясувалося, це один з небагатьох екземплярів меню першого класу, що збереглися, на ту ніч, що підтверджено після консультацій аукціонного будинку з музеями і провідними колекціонерами, що спеціалізуються на предметах, пов'язаних з "Титаніком".

Нагадаємо, що у мережі показали перше повнорозмірне сканування "Титаніка". Ці кадри було зроблено з допомогою глибоководних карт. Вони забезпечують унікальний тривимірний вигляд, дозволяючи побачити судно так, ніби воно лежить на суші.