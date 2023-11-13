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Устрицы и другие деликатесы — чем кормили богатых пассажиров затонувшего "Титаника"

13 ноября 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Устрицы и другие деликатесы — чем кормили богатых пассажиров затонувшего "Титаника"
Затонувший лайнер “Титаник”. Фото: UIG/LEEMAGE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Редкое роскошное меню с легендарного корабля "Титаник" было продано на аукционе за 83,000 фунтов (примерно 102,000 долларов). Этот уникальный предмет, связанный со знаменитым судном, продемонстрировал свою ценность во время аукциона памятных вещей.

Об этом сообщает CNN.

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Меню затонувшего "Титаника"

Меню, которое долго находилось в воде и имело частично стертые надписи, предположительно провело некоторое время в Северной Атлантике после того, как "Титаник" затонул в апреле 1912 года. Это было подтверждено британским аукционным домом Henry Aldridge & Son Ltd.

Спасенное меню детально описывало деликатесы, которыми наслаждались пассажиры первого класса вечером 11 апреля, включая такие блюда, как устрицы, говяжья вырезка с кремом из хрена и пастернака, а также десерты типа абрикосового пирога бордалу и пудинга "Виктория".

Как выяснилось, это один из немногих сохранившихся экземпляров меню первого класса на ту ночь, что подтверждено после консультаций аукционного дома с музеями и ведущими коллекционерами, специализирующимися на предметах, связанных с "Титаником".

Напомним, что в сети показали первое полноразмерное сканирование "Титаника". Эти кадры были сделаны с помощью глубоководных карт. Они обеспечивают уникальный трехмерный вид, позволяя увидеть судно так, будто оно лежит на суше.

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