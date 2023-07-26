Улюбленець Байдена Командор тримає в страху офіцерів у Білому домі, — ЗМІ

Президент США Джо Байден із своїм собакою Командером. Фото: twitter.com/President Biden

Німецька вівчарка президента Джо Байдена Командор (Commander) нападає на працівників Білого дому. Так, у 2022 році за чотири місяці собака перекусала сімох співробітників установи.

Про це пише Іndependent.

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Про агресивність Командора ЗМІ дізнались із внутрішніх повідомлень секретної служби.

"Майже кожен чиновник, який був сьогодні зі мною в кімнаті, говорив про конкретні інциденти, пов’язані з собакою Першої сім’ї", — йдеться в електронному листі інспектора секретної служби напередодні Різдва 2021 року.

Зокрема, 3 листопада того ж року офіцера Секретної служби направили до лікарні після того, як Командор покусав його руку та стегно. Наступний інцидент не забарився:10 листопада, коли собака вкусив іншого офіцера за стегно під час прогулянки з першою леді Джилл Байден у саду Кеннеді.

Ще кілька днів потому інший офіцер розповів, що йому довелося відбиватися від собаки Байдена стільцем. Через кілька тижнів Командор зірвав шкіру з руки іншого офіцера секретної служби. Через місяць собака вкусив за спину техніка служби безпеки в президентській резиденції Вілмінгтон, штат Делавер.

Після цього у Білому домі заговорили про створення окремих зон для ігор та тренувань Командора.

"Вони співпрацюють із секретною службою та персоналом виконавчої резиденції щодо додаткових протоколів прив’язі та тренувань, а також створюють спеціальні зони для бігу та вправ Командора", — йдеться у повідомленні для директора з комунікацій першої леді.

Як повідомляє ЗМІ, Командор вже не перший улюбленець Президента США, який поводиться агресивно. Так, минулому собаці Мейджору після того, як той покусав агентів секретної служби у 2021 році, більше не дозволяють перебувати в резиденції.

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