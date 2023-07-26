Улюбленець Байдена Командор тримає в страху офіцерів у Білому домі, — ЗМІ
Німецька вівчарка президента Джо Байдена Командор (Commander) нападає на працівників Білого дому. Так, у 2022 році за чотири місяці собака перекусала сімох співробітників установи.
Про це пише Іndependent.
Агресивна поведінка улюбленця Байдена
Про агресивність Командора ЗМІ дізнались із внутрішніх повідомлень секретної служби.
"Майже кожен чиновник, який був сьогодні зі мною в кімнаті, говорив про конкретні інциденти, пов’язані з собакою Першої сім’ї", — йдеться в електронному листі інспектора секретної служби напередодні Різдва 2021 року.
Зокрема, 3 листопада того ж року офіцера Секретної служби направили до лікарні після того, як Командор покусав його руку та стегно. Наступний інцидент не забарився:10 листопада, коли собака вкусив іншого офіцера за стегно під час прогулянки з першою леді Джилл Байден у саду Кеннеді.
Ще кілька днів потому інший офіцер розповів, що йому довелося відбиватися від собаки Байдена стільцем. Через кілька тижнів Командор зірвав шкіру з руки іншого офіцера секретної служби. Через місяць собака вкусив за спину техніка служби безпеки в президентській резиденції Вілмінгтон, штат Делавер.
Після цього у Білому домі заговорили про створення окремих зон для ігор та тренувань Командора.
"Вони співпрацюють із секретною службою та персоналом виконавчої резиденції щодо додаткових протоколів прив’язі та тренувань, а також створюють спеціальні зони для бігу та вправ Командора", — йдеться у повідомленні для директора з комунікацій першої леді.
Як повідомляє ЗМІ, Командор вже не перший улюбленець Президента США, який поводиться агресивно. Так, минулому собаці Мейджору після того, як той покусав агентів секретної служби у 2021 році, більше не дозволяють перебувати в резиденції.
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