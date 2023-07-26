Любимец Байдена Командор держит в страхе офицеров в Белом доме, — СМИ
Немецкая овчарка президента Джо Байдена Командор (Commander) нападает на работников Белого дома. Так, в 2022 году за четыре месяца собака перекусала семерых сотрудников учреждения.
Об этом пишет Independent.
Агрессивное поведение любимца Байдена
Об агрессивности Командора СМИ узнали из внутренних сообщений секретной службы.
"Почти каждый чиновник, который был сегодня со мной в комнате, говорил о конкретных инцидентах, связанных с собакой Первой семьи", — говорится в электронном письме инспектора секретной службы в канун Рождества 2021 года.
В частности, 3 ноября того же года офицера секретной службы направили в больницу после того, как Командир покусал его руку и бедро. Следующий инцидент не заставил себя ждать: 10 ноября, когда собака укусила другого офицера за бедро во время прогулки с первой леди Джилл Байден в саду Кеннеди.
Еще несколько дней спустя другой офицер рассказал, что ему пришлось отбиваться от собаки Байдена стулом. Через несколько недель командир сорвал кожу с руки другого офицера секретной службы. Через месяц собака укусила за спину техника службы безопасности в президентской резиденции Уилмингтон, штат Делавер.
После этого в Белом доме заговорили о создании отдельных зон для игр и тренировок Командира.
"Они сотрудничают с секретной службой и персоналом исполнительной резиденции по дополнительным протоколам привязи и тренировок, а также создают специальные зоны для бега и упражнений Командира", — говорится в сообщении для директора по коммуникациям первой леди.
Как сообщает СМИ, Командор уже не первый любимец Президента США, который ведет себя агрессивно. Так, в прошлом собаке Мейджору после того, как тот покусал агентов секретной службы в 2021 году, больше не разрешают находиться в резиденции.
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