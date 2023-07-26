Любимец Байдена Командор держит в страхе офицеров в Белом доме, — СМИ

Президент США Джо Байден со своей собакой Командером. Фото: twitter.com/President Biden

Немецкая овчарка президента Джо Байдена Командор (Commander) нападает на работников Белого дома. Так, в 2022 году за четыре месяца собака перекусала семерых сотрудников учреждения.

Об этом пишет Independent.

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Об агрессивности Командора СМИ узнали из внутренних сообщений секретной службы.

"Почти каждый чиновник, который был сегодня со мной в комнате, говорил о конкретных инцидентах, связанных с собакой Первой семьи", — говорится в электронном письме инспектора секретной службы в канун Рождества 2021 года.

В частности, 3 ноября того же года офицера секретной службы направили в больницу после того, как Командир покусал его руку и бедро. Следующий инцидент не заставил себя ждать: 10 ноября, когда собака укусила другого офицера за бедро во время прогулки с первой леди Джилл Байден в саду Кеннеди.

Еще несколько дней спустя другой офицер рассказал, что ему пришлось отбиваться от собаки Байдена стулом. Через несколько недель командир сорвал кожу с руки другого офицера секретной службы. Через месяц собака укусила за спину техника службы безопасности в президентской резиденции Уилмингтон, штат Делавер.

После этого в Белом доме заговорили о создании отдельных зон для игр и тренировок Командира.

"Они сотрудничают с секретной службой и персоналом исполнительной резиденции по дополнительным протоколам привязи и тренировок, а также создают специальные зоны для бега и упражнений Командира", — говорится в сообщении для директора по коммуникациям первой леди.

Как сообщает СМИ, Командор уже не первый любимец Президента США, который ведет себя агрессивно. Так, в прошлом собаке Мейджору после того, как тот покусал агентов секретной службы в 2021 году, больше не разрешают находиться в резиденции.

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