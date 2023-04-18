Укрзалізниця ввела нові правила щодо повернення коштів за квитки: деталі
Сьогодні, 18 квітня, Укрзалізниця створила кращі умови для подорожуючих. Компанія оновила правила повернення коштів за квитки.
Про це інформує Мінреінтеграції.
Нові правила Укрзалізниці щодо повернення коштів за квитки
Зазначається, що тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин.
Також компанія заявила, що повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарту). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, у Києві розпочав курсувати пізній рейс міської електрички. Обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин — 7349 та 7449. Вони курсуватимуть щоденно.