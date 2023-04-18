Укрзалізниця ввела нові правила щодо повернення коштів за квитки: деталі

Українець показує квиток провідниці під час карантину. Фото: Уніан

Сьогодні, 18 квітня, Укрзалізниця створила кращі умови для подорожуючих. Компанія оновила правила повернення коштів за квитки.

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Зазначається, що тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин.

Також компанія заявила, що повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарту). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, у Києві розпочав курсувати пізній рейс міської електрички. Обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин — 7349 та 7449. Вони курсуватимуть щоденно.