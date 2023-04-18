Укрзализныця ввела новые правила возврата средств за билеты: детали

Украинец показывает билет проводницы во время карантина. Фото: Униан

Сегодня, 18 апреля, Укрзализныця создала лучшие условия для путешественников. Компания обновила правила возврата средств за билеты.

Об этом информирует Минреинтеграция.

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Новые правила Укрзализныци по возврату средств ха билеты

В настоящее время пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще недавно это было возможно только через 9 часов.

Также компания заявила, что будет возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарту). Ранее компания компенсировала всего 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, в Киеве начал курсировать поздний рейс городской электрички. Оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино — 7349 и 7449. Они будут курсировать ежедневно.