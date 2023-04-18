Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow Укрзализныця ввела новые правила возврата средств за билеты: детали arrow

Укрзализныця ввела новые правила возврата средств за билеты: детали

18 апреля 2023 19:43
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Укрзализныця ввела новые правила возврата средств за билеты: детали
Украинец показывает билет проводницы во время карантина. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, Укрзализныця создала лучшие условия для путешественников. Компания обновила правила возврата средств за билеты.

Об этом информирует Минреинтеграция.

Читайте также:

Новые правила Укрзализныци по возврату средств ха билеты

В настоящее время пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще недавно это было возможно только через 9 часов.

Также компания заявила, что будет возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарту). Ранее компания компенсировала всего 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, в Киеве начал курсировать поздний рейс городской электрички. Оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино — 7349 и 7449. Они будут курсировать ежедневно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB