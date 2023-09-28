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Укрзалізниця провела 500 рейс "залізної дипломатії": рейсом приїхав генсек НАТО

28 вересня 2023 19:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Укрзалізниця провела 500 рейс "залізної дипломатії": рейсом приїхав генсек НАТО
Єнс Столтенберг у Києві. Фото: president.gov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Укрзалізниця сьогодні провела 500 рейс від початку запуску проєкту "Залізна дипломатія". Цим рейсом сьогодні прибув до української столиці особливий гість, яким став генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Ювілейний рейс

"Півтора роки з моменту, як Укрзалізниця взяла на себе ще одну незвичну роль - стати єдиною транспортною артерією країни, яка доставляє до самого серця воюючої країни тих, хто може допомогти їй втримати власну свободу", — йдеться в повідомленні. 

Завдяки цьому проєкту світові політики та дипломати, бізнесмени та активісти, актори та спортсмени з усіх куточків планети приїжджали поїздами Укрзалізниці, щоб підтримати нашу країну.

"Сьогодні ми виконали 500-й дипломатичний рейс, на борту якого в Київ прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Кожен такий візит наближує країну до членства в Альянсі", — йдеться в повідомленні Укрзалізниці, і додають, що завжди раді вітати на борту друзів України, які допомагають у боротьбі проти Росії.

Джерело: Укрзалізниця

Нагадаємо, що не так давно Укрзалізниця оголосила про створення першого у світі автономного поїзду-кухні. А перед цим Укрзалізниця викрила розкрадання важливих запчастин для ремонту та обслуговування локомотивів. 

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