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Укрзалізниця провела 500 рейс "железной дипломатии": рейсом приехал генсек НАТО

28 сентября 2023 19:02
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Илья Рябинин
редактор
Укрзалізниця провела 500 рейс "железной дипломатии": рейсом приехал генсек НАТО
Йенс Столтенберг в Киеве. Фото: president.gov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Укрзалізниця сегодня провела 500 рейс с начала запуска проекта "Железная дипломатия". Этим рейсом сегодня прибыл в украинскую столицу особый гость, коим стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Полтора года с момента, как Укрзалізниця взяла на себя ещё одну необычную роль - стать единственной транспортной артерией страны, которая доставляет в сердце воюющей страны тех, кто может помочь ей удержать собственную свободу", — говорится в сообщении.

Благодаря этому проекту мировые политики и дипломаты, бизнесмены и активисты, актеры и спортсмены со всех уголков планеты приезжали поездами Укрзализныци, чтобы поддержать нашу страну.


"Сегодня мы выполнили 500-й дипломатический рейс, на борту которого в Киев прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Каждый такой визит приближает страну к членству в Альянсе", — говорится в сообщении Укрзалізниці, и добавляется, что Укрзалізниця всегда рада приветствовать на борту друзей Украины, которые помогают в борьбе против России.

Источник: Укрзалізниця

Напомним, что недавно Укрзалізниця объявила о создании первого в мире автономного поезда-кухни. А перед этим Укрзалізниця разоблачила хищение важных запчастей для ремонта и обслуживания локомотивов.

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