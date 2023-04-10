Укрпошта ввела в обіг марку “Kalush Orchestra”
10 квітня 2023 20:24
Гурт “Kalush Orchestra” на цпецпогашенні. Фото: Укрпошта
Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку. В Івано-Франківській області відбулось спецпогашення.
Про це інформує NV.UA.
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Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку "Kalush Orchestra".
Спецпогашення відбулося в місті Калуш, у палаці культури "Мінерал" — особливому місці для гурту, в якому відбулася зйомка першого кліпу.
Нагадаємо, що українська компанія "Нова Пошта" вже представлена у 18 польських містах. Лише у березні 2023 року відкрилось 10 нових відділень.