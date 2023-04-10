Укрпошта ввела в обіг марку “Kalush Orchestra”

Гурт “Kalush Orchestra” на цпецпогашенні. Фото: Укрпошта

Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку. В Івано-Франківській області відбулось спецпогашення.

Про це інформує NV.UA.

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Нова поштова марка з Калушем

Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку "Kalush Orchestra".

Спецпогашення відбулося в місті Калуш, у палаці культури "Мінерал" — особливому місці для гурту, в якому відбулася зйомка першого кліпу.

Поштова марка "Kalush Orchestra". Фото: Укрпошта

Поштова марка "Kalush Orchestra". Фото: Укрпошта

Нагадаємо, що українська компанія "Нова Пошта" вже представлена у 18 польських містах. Лише у березні 2023 року відкрилось 10 нових відділень.