Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Укрпошта ввела в обіг марку “Kalush Orchestra” arrow

Укрпошта ввела в обіг марку “Kalush Orchestra”

10 квітня 2023 20:24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Укрпошта ввела в обіг марку “Kalush Orchestra”
Гурт “Kalush Orchestra” на цпецпогашенні. Фото: Укрпошта
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку. В Івано-Франківській області відбулось спецпогашення.

Про це інформує NV.UA.

Читайте також:

Нова поштова марка з Калушем

Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку "Kalush Orchestra".

Спецпогашення відбулося в місті Калуш, у палаці культури "Мінерал" — особливому місці для гурту, в якому відбулася зйомка першого кліпу.

поштова марка
Поштова марка "Kalush Orchestra". Фото: Укрпошта
поштова марка
Поштова марка "Kalush Orchestra". Фото: Укрпошта

Нагадаємо, що українська компанія "Нова Пошта" вже представлена у 18 польських містах. Лише у березні 2023 року відкрилось 10 нових відділень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB