Укрпочта ввела в обиход марку "Kalush Orchestra"
10 апреля 2023 20:24
Группа "Kalush Orchestra" на спецпогашении. Фото: Укрпочта
Укрпочта ввела в обиход новую почтовую марку. В Ивано-Франковской области прошло спецпогашение.
Об этом информирует NV.UA.
Читайте также:
Новая почтовая марка с Калушем
Укрпочта ввела в обращение новую почтовую марку Kalush Orchestra.
Спецпогашение произошло в городе Калуш, во дворце культуры "Минерал" — особом месте для группы, в которой состоялась съемка первого клипа.
Напомним, что украинская компания "Новая почта" уже представлена в 18 польских городах. Только в марте 2023 открылось 10 новых отделений.