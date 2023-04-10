Укрпочта ввела в обиход марку "Kalush Orchestra"

Группа "Kalush Orchestra" на спецпогашении. Фото: Укрпочта

Укрпочта ввела в обиход новую почтовую марку. В Ивано-Франковской области прошло спецпогашение.

Об этом информирует NV.UA.

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Новая почтовая марка с Калушем

Укрпочта ввела в обращение новую почтовую марку Kalush Orchestra.

Спецпогашение произошло в городе Калуш, во дворце культуры "Минерал" — особом месте для группы, в которой состоялась съемка первого клипа.

Почтовая марка "Kalush Orchestra". Фото: Укрпочта

Почтовая марка "Kalush Orchestra". Фото: Укрпочта

Напомним, что украинская компания "Новая почта" уже представлена в 18 польских городах. Только в марте 2023 открылось 10 новых отделений.