Україна випустила пам'ятну монету, присвячену воїнам ЗСУ

Україна презентувала обігову пам’ятну монету, присвячену Силам ЗСУ. Фото: НБУ

​​Сьогодні Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з командувачем Сил підтримки Збройних Сил України, бригадним генералом Дмитром Герегою, презентували обігову пам’ятну монету, присвячену Силам ЗСУ. На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч".

Про це пише НБУ.

Читайте також:

Що відомо

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Гурт монети – рифлений.

Участь у презентації взяли такі представники Сил підтримки Збройних Сил України, зокрема, Герой України, підполковник Сергій Бурковський та кінолог капітан Леонід Левченко разом зі своїм помічником ‒ бельгійською вівчаркою на ім’я Алмаз.

Як зазначають у Національному банку України, нова монета несе певний символ – присвяту та подяку окремому роду сил, надзвичайно важливому для обороноздатності країни.

"Її щоденна наявність у буденному житті українців матиме потужний посил – нагадування про героїзм та подвиги Збройних Сил України, про тих, завдяки кому в нашій країні знову настане мир", – сказав Голова Національного банку", — сказали в НБУ.

Монета вшановує сили підтримки ЗСУ

"Національний банк з особливою шаною ставиться до Збройних Сил України. Своїм безумовним обов’язком ми вважаємо увічнення подвигів підрозділів Збройних Сил України в національних грошах. Саме тому ми сьогодні презентуємо та вводимо в готівковий обіг монету, що вшановує Сили підтримки ЗСУ", — зазначали в НБУ.

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч".

Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. Національний банк підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам. Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні продовжують стрімко скорочуватися мережі відділень банків. Найбільше закрилося офісів у Києві. Згідно з даними НБУ, упродовж першого кварталу поточного року число банківських відділень в країні зменшилося на 144, до 5192 офісів. Найактивніше фіксувалося скорочення мережі з боку приватних та іноземних фінустанов.

Також сьогодні, у пʼятницю 19 травня, Національний банк України оновив офіційний курс валют. Євро дещо втратив у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.