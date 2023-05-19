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Украина выпустила памятную монету, посвященную воинам ВСУ

19 мая 2023 18:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Украина выпустила памятную монету, посвященную воинам ВСУ
Украина презентовала оборотную памятную монету, посвященную Силам ВСУ. Фото: НБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, бригадным генералом Дмитрием Герегой, презентовали оборотную памятную монету, посвященную Силам ВСУ. На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом".

Об этом пишет НБУ.

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Что известно

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса — 6,4 г, диаметр — 23,5 мм, тираж — 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук — сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Группа монеты — рифленая.

Участие в презентации приняли такие представители Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, в частности, Герой Украины, подполковник Сергей Бурковский и кинолог капитан Леонид Левченко вместе со своим помощником — бельгийской овчаркой по имени Алмаз.

Как отмечают в Национальном банке Украины, новая монета несет определенный символ — посвящение и благодарность отдельному роду сил, чрезвычайно важному для обороноспособности страны.

"Ее ежедневное наличие в будничной жизни украинцев будет иметь мощный посыл — напоминание о героизме и подвигах Вооруженных Сил Украины, о тех, благодаря кому в нашей стране снова наступит мир", — сказал Глава Национального банка", — сказали в НБУ.

Монета чествует силы поддержки ВСУ

"Национальный банк с особым уважением относится к Вооруженным Силам Украины. Своей безусловной обязанностью мы считаем увековечение подвигов подразделений Вооруженных Сил Украины в национальных деньгах. Именно поэтому мы сегодня презентуем и вводим в наличное обращение монету, которая чествует Силы поддержки ВСУ", — отметили в НБУ.

На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом".

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Национальный банк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующего выдачи их клиентам. Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн таких оборотных памятных монет.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Украине продолжают стремительно сокращаться сети отделений банков. Больше всего закрылось офисов в Киеве. Согласно данным НБУ, за первый квартал текущего года число банковских отделений в стране уменьшилось на 144, до 5192 офисов. Наиболее активно фиксировалось сокращение сети со стороны частных и иностранных финучреждений.

Также сегодня, в пятницу, 19 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько потерял в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.

 

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