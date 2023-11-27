Україна та США підписали угоду про розширений моніторинг переданої зброї

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир підписує угоду. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України та посольство США в Україні підписали угоду про розширений моніторинг переданої зброї. Він передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Що містить в собі така угода

Завдяки такій концепції, тепер оборонне відомство забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Зазначається, що окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані США, вимагають ретельного контролю та особливих умов зберігання.

Підпис угоди з посольством США. Джерело: Міноборони України

Саме тому сьогодні було підписано спільну з Відділом оборонного співробітництва посольства США Концепцію за ініціацією Міністерства оборони України.

Юрій Джигир презентує Концепцію. Джерело: Міноборони України

"Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності", — прокоментував подію заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

За домовленістю зі США, посадові особи ЗСУ проходять підготовку щодо використання спеціалізованих електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах та складах по всій Україні. Тепер необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження здійснюватиме Міноборони спільно з іноземними партнерами.

"Фахівці зі США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань, адже "Моніторинг кінцевого використання товарів оборонного призначення наданих США — це спільна відповідальність країни-партнера та Уряду США", — йдеться у тексті Концепції.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони показали, як випробовували нові українські дрони під впливом засобів РЕБ. Водночас на передовій в Україні вперше помітили американський основний бойовий танк Abrams M1. Український уряд появу американської машини поки що не коментував.