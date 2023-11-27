Украина и США подписали соглашение о расширенном мониторинге переданного оружия

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир подписывает соглашение. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины и посольство США в Украине подписали соглашение о расширенном мониторинге переданного оружия. Он предусматривает регулярные инвентаризации, общие физические проверки с партнерами и спецпроверки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Что заключает в себе такое соглашение

Благодаря такой концепции, теперь оборонное ведомство обеспечит дополнительную прозрачность хранения и использования иностранного оружия. Отмечается, что отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, передаваемые США, требуют тщательного контроля и особых условий хранения.

Подписание соглашения с посольством США. Источник: Минобороны Украины

Именно поэтому сегодня была подписана совместная с Отделом оборонного сотрудничества посольства США Концепция по инициации Министерства обороны Украины.

Юрий Джигир представит Концепцию. Источник: Минобороны Украины

"Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, которое контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным способом. Со своей стороны, Украина делает для этого максимум. Пора усилить репутацию нашего государства, превратив ее в инициатор и образец прозрачности и подотчетности", — прокомментировал событие заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

По договоренности со США, должностные лица ВСУ проходят подготовку использования специализированных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах и складах по всей Украине. Теперь необходим надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения Минобороны совместно с иностранными партнерами.

"Специалисты из США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и будут консультироваться по необходимым вопросам, ведь "Мониторинг конечного использования товаров оборонного назначения предоставленных США — это общая ответственность страны-партнера и Правительства США", — говорится в тексте Концепции.

Напомним, что ранее в Минобороны показали, как испытывали новые украинские дроны под влиянием средств РЭБ. В то же время, на передовой в Украине впервые заметили американский основной боевой танк Abrams M1. Украинское правительство появление американской машины пока не комментировало.