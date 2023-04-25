Україна евакуювала 138 людей із території Судану

Кадри евакуації населення з Судану. Фото: Reuters (ілюстративне)

Сьогодні, 25 квітня, головне управління розвідки в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ повідомили, що проведено успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян з охопленого боями Хартуму — столиці Судану.

Про це інформує ГУР.

Читайте також:

Евакуація українців з Судану

Зазначається, що за умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

"На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", — написали в заяві ГУР.

Евакуація громадян України з Судану. Фото: ГУР

Евакуація громадян України з Судану. Фото: ГУР

Евакуація громадян України з Судану. Фото: ГУР

Нагадаємо, що у Судані армія і повстанці домовилися про чергове, третє тимчасове припинення вогню. Тиша у країні запланована на 72 години, починаючи із ночі проти 25 квітня.