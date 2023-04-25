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Украина эвакуировала 138 человек с территории Судана

25 апреля 2023 11:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украина эвакуировала 138 человек с территории Судана
Кадры эвакуации населения из Судана. Фото: Reuters (иллюстративный)
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 25 апреля, главное управление разведки в координации с Офисом Президента Украины и Министерством иностранных дел сообщили, что проведена успешная спасательная операция по эвакуации мирных граждан из охваченного боями Хартума — столицы Судана.

Об этом информирует ГУР.

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Эвакуация украинцев из Судана

Отмечается, что при непрерывных боях, несоблюдении режима "тишины", отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.

"В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину", — написали в заявлении ГУР.

Эвакуация из Судана
Эвакуация граждан Украины из Судана. Фото: ГУР
Эвакуация из Судана
Эвакуация граждан Украины из Судана. Фото: ГУР
Эвакуация из Судана
Эвакуация граждан Украины из Судана. Фото: ГУР

Напомним, что в Судане армия и повстанцы договорились об очередном, третьем временном прекращении огня. Тишина в стране запланирована на 72 часа, начиная с ночи на 25 апреля.

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