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Угорщина накладе вето на нові санкції проти РФ

17 травня 2023 18:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Угорщина накладе вето на нові санкції проти РФ
Міністр закордонних страв Угорщини Петер Сійярто. Фото: Петер Сійярто/Facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Відні пройшли переговори Петера Сійярто з австрійським колегою. За словами міністра закордонних справ Угорщини обговорення ЄС щодо нових пропозицій проти Росії є абсурдними, бо вони, на його думку, не наближають їх до миру.

Про це інформує Еuronews.com.

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Вето від Угорщини

Сійярто заявив, що майбутній 11-й пакет санкцій Союзу також "суперечить здоровому глузду. За його словами він насправді впливає на європейський народ.

Міністр закордонних справ Угорщини вважав успіхом те, що російська атомна промисловість не постраждає від запланованих заходів. Він висловив стурбованість тим, що вісім китайських компаній будуть піддані жорстким експортним обмеженням.

"Угорщина не випадково наклала вето на виділення восьмого траншу Європейського фонду миру для зброї, яка призначена для України. Київ, очікуючи від європейців все більших жертв, поводиться все більш вороже щодо Угорщини", — сказав Петер Сійярто.

Сійярто у Відні навів три приклади цього:

  • угорським школам на Закарпатті загрожує закриття з 1 вересня
  • Київ вніс ОТP банк до списку міжнародних спонсорів війни
  • заява президента України Зеленського про те, що трубопровід "Дружба" потрібно підірвати.

Позиція Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини знову назвав "скандальним і неприйнятним" те, що OTP банк було додано до списку організацій, які підтримують війну. 

"Угорщина не може погодитися на рішення, які чекатимуть нових економічних і фінансових жертв від Європейського Союзу та його держав-членів поки ОТP банк буде у списку накладених санкцій Україною", — заявив міністр закордонних справ Угорщини.

Занепокоєння Угорщини у справі OTP Bank також буде обговорено на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок. Вони, як і раніше, намагаються вирішити це питання шляхом діалогу, а це означає, що вони також будуть спілкуватися з українською стороною з цього питання.

Сійярто додав, що OTP банк — це не єдина компанія ЄС, яка потрапила до військового списку українців, але це перший випадок, на який скаржиться країна-член. 

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення щодо включення Україною OTP Bank до списку спонсорів війни в Україні. Він заявив, що це "скандальне та неприйнятне рішення", яке створює перешкоди для Будапешта у діалозі з Європейським союзом щодо посилення санкцій проти Росії.

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