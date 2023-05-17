Министр иностранных блюд Венгрии Петер Сийярто. Фото: Петер Сийярто/Facebook

В Вене прошли переговоры Петера Сийярто с австрийским коллегой. По словам министра иностранных дел Венгрии, обсуждение ЕС относительно новых предложений против России является абсурдным, поскольку они, по его мнению, не приближают их к миру.

Об этом информирует Еuronews.com.

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Вето от Венгрии

Сийярто заявил, что будущий 11-й пакет санкций Союза также "противоречит здравому смыслу". По его словам, он на самом деле влияет на европейский народ.

Министр иностранных дел Венгрии считал успехом, что российская атомная промышленность не пострадает от запланированных мероприятий. Он выразил обеспокоенность тем, что восемь китайских компаний будут подвергнуты жестким экспортным ограничениям.

"Венгрия не случайно наложила вето на выделение восьмого транша Европейского фонда мира для оружия, которое предназначено для Украины. Киев, ожидая от европейцев все больших жертв, ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", — сказал Петер Сийярто.

Сиярто в Вене привел три примера:

венгерским школам в Закарпатье грозит закрытие с 1 сентября

Киев внес ОТР банк в список международных спонсоров войны

заявление президента Украины Зеленского о том, что трубопровод "Дружба" нужно взорвать.

Позиция Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии снова назвал "скандальным и неприемлемым" то, что OTP банк был добавлен в список поддерживающих войну организаций.

"Венгрия не может согласиться с решениями, которые будут ждать новых экономических и финансовых жертв от Европейского Союза и его государств-членов пока ОТР банк будет в списке наложенных санкций Украиной", — заявил министр иностранных дел Венгрии.

Беспокойство Венгрии по делу OTP Bank также будет обсуждено на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник. Они по-прежнему пытаются решить этот вопрос путем диалога, а значит, они также будут общаться с украинской стороной по этому вопросу.

Сийярто добавил, что OTP банк — это не единственная компания ЕС, которая попала в военный список украинцев, но это первый случай, на который жалуется страна-член.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение по поводу включения Украиной OTP Bank в список спонсоров войны в Украине. Он заявил, что это "скандальное и неприемлемое решение", создающее препятствия для Будапешта в диалоге с Европейским союзом по ужесточению санкций против России.