Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Житомирі жінка копала картоплю та знайшла арсенал зброї arrow

У Житомирі жінка копала картоплю та знайшла арсенал зброї

12 вересня 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Житомирі жінка копала картоплю та знайшла арсенал зброї
Арсенал зброї, який знайшла жінка. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Житомирі жінка копала картоплю та знайшла арсенал зброї часів Другої світової війни. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та працівники ДСНС.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Читайте також:

Небезпечна знахідка на присадибній ділянці

"11 вересня до поліції надійшло повідомлення від жительки м. Житомира про те, що на присадибній ділянці вона виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та працівники ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі схоронені боєприпаси:

  • 82 мінометні міни 82 калібру;
  • три протитанкові міни;
  • вісім гранат.

Вони забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Надалі вибухотехніки вилучать та знищать знахідку.

У поліції наголосили, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно. Вона не діставала їх самостійно та викликала екстрені служби.

"Водночас поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих невідомих предметів інформувати поліцію чи рятувальників (тел. 101 або 102)", — йдеться у повідомленні.

Арсенал зброї, який знайшла жінка в Житомирі
Арсенал зброї, який знайшла жінка. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
Арсенал зброї, який знайшла жінка в Житомирі
Арсенал зброї, який знайшла жінка. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
null
Допис поліції Житомирської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області на міні підірвався чоловік. Мешканець Очаківської громади знайшов небезпечний предмет біля узбережжя Чорного моря.

Також ми писали, що в Україні на деяких ділянках фронту розміщено до п’яти мін на один квадратний метр. Для ЗСУ це важка, але не нездоланна перешкода.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз