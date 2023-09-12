Арсенал зброї, який знайшла жінка. Фото: facebook.com/zhytomyr.police

У Житомирі жінка копала картоплю та знайшла арсенал зброї часів Другої світової війни. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та працівники ДСНС.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

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Небезпечна знахідка на присадибній ділянці

"11 вересня до поліції надійшло повідомлення від жительки м. Житомира про те, що на присадибній ділянці вона виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та працівники ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі схоронені боєприпаси:

82 мінометні міни 82 калібру;

три протитанкові міни;

вісім гранат.

Вони забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Надалі вибухотехніки вилучать та знищать знахідку.

У поліції наголосили, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно. Вона не діставала їх самостійно та викликала екстрені служби.

"Водночас поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих невідомих предметів інформувати поліцію чи рятувальників (тел. 101 або 102)", — йдеться у повідомленні.

Арсенал зброї, який знайшла жінка. Фото: facebook.com/zhytomyr.police

Арсенал зброї, який знайшла жінка. Фото: facebook.com/zhytomyr.police

Допис поліції Житомирської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області на міні підірвався чоловік. Мешканець Очаківської громади знайшов небезпечний предмет біля узбережжя Чорного моря.

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