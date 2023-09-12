В Житомире женщина копала картошку и нашла арсенал оружия
В Житомире женщина копала картошку и нашла арсенал оружия времен Второй мировой войны. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и работники ГСЧС.
Об этом сообщает полиция Житомирской области.
Опасная находка на приусадебном участке
"11 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Житомира о том, что на приусадебном участке она обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и работники ГСЧС", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле были боеприпасы:
- 82 минометных мин 82 калибра;
- три противотанковые мины;
- восемь гранат.
Они обеспечили охрану потенциально опасной территории. В дальнейшем взрывотехники извлекут и уничтожат находку.
В полиции подчеркнули, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно. Она не доставала их самостоятельно и вызвала экстренные службы.
"В то же время полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных неизвестных предметов информировать полицию или спасателей (тел. 101 или 102)", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Николаевской области на мине подорвался мужчина. Житель Очаковской громады обнаружил опасный предмет у побережья Черного моря.
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