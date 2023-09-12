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В Житомире женщина копала картошку и нашла арсенал оружия

12 сентября 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Житомире женщина копала картошку и нашла арсенал оружия
Арсенал оружия, который нашла женщина. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Житомире женщина копала картошку и нашла арсенал оружия времен Второй мировой войны. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и работники ГСЧС.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

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Опасная находка на приусадебном участке

"11 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Житомира о том, что на приусадебном участке она обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и работники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле были боеприпасы:

  • 82 минометных мин 82 калибра;
  • три противотанковые мины;
  • восемь гранат.

Они обеспечили охрану потенциально опасной территории. В дальнейшем взрывотехники извлекут и уничтожат находку.

В полиции подчеркнули, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно. Она не доставала их самостоятельно и вызвала экстренные службы.

"В то же время полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных неизвестных предметов информировать полицию или спасателей (тел. 101 или 102)", — говорится в сообщении.

Арсенал оружия, который нашла женщина в Житомире
Арсенал оружия, который нашла женщина. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
Арсенал оружия, который нашла женщина в Житомире
Арсенал оружия, который нашла женщина. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
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Пост полиции Житомирской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Николаевской области на мине подорвался мужчина. Житель Очаковской громады обнаружил опасный предмет у побережья Черного моря.

Также мы писали, что в Украине на некоторых участках фронта размещено до пяти мин на квадратный метр. Для ВСУ это тяжелое, но не непреодолимое препятствие.

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