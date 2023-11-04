У Житомирі через негоду вода тече зі стель квартир та затоплює під'їзди

Автівки їздять у Житомирі по затоплених вулицях. Фото: скриншот з відео місцевих телеграм-каналів

У Житомирі після сильної зливи затопило вулиці, а ось автомобілі взагалі "пливуть" по дорозі. Крім того, мережею поширюються відео, як в людей тече вода зі стелі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Через те, що стоки не справляються з потоками води на вулицях, вода тече буквально всюди.

Також у телеграм-каналі "Новини Житомира" публікують відео, на якому можна побачити, як вже тричі вода тече у під'їзді з 16:00.

Крім того, затопило й магазин "ЗаТак", що на вулиці Вітрука.

Нагадаємо, завтра, 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.