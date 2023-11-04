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У Житомирі через негоду затопило вулиці, магазини та квартири

4 листопада 2023 21:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Житомирі через негоду вода тече зі стель квартир та затоплює під'їзди
Автівки їздять у Житомирі по затоплених вулицях. Фото: скриншот з відео місцевих телеграм-каналів
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Житомирі після сильної зливи затопило вулиці, а ось автомобілі взагалі "пливуть" по дорозі. Крім того, мережею поширюються відео, як в людей тече вода зі стелі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Через те, що стоки не справляються з потоками води на вулицях, вода тече буквально всюди. 

Також у телеграм-каналі "Новини Житомира" публікують відео, на якому можна побачити, як вже тричі вода тече у під'їзді з 16:00.

 

Крім того, затопило й магазин "ЗаТак", що на вулиці Вітрука. 

Нагадаємо, завтра, 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.

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