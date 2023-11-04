В Житомире из-за непогоды вода течет из потолков квартир и затапливает подъезды

Автомобили ездят в Житомире по затопленным улицам. Фото: скриншот из видео местных телеграмм-каналов

В Житомире после сильного ливня затопило улицы, а вот автомобили вообще "плывут" по дороге. Кроме того, по сети распространяются видео, как у людей течет вода с потолка.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Так как стоки не справляются с потоками воды на улицах, вода течет буквально повсюду.

Также в телеграмм-канале "Новости Житомира" публикуют видео, где можно увидеть, как уже трижды вода течет в подъезде с 16:00.

Кроме того, затопило и магазин "ЗаТак" на улице Витрука.

Напомним, завтра, 5 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики предупредили о скорости 17-22 м/с.