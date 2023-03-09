У виші, де навчався Залужний, на всю гучність включили гімн ПВК "Вагнер"

Валерій Залужний

В Острозькій академії студенти на всю гучність включили гімн російської ПВК "Вагнер". Студентська спільнота заявила, що у навчальному закладі "навчається еліта", яка готова загинути за ідеали та принципи.

Про це повідомив мешканець міста Володимир Чорноус в Instagram, пише "Фокус".

Гімн ПВК "Вагнера" в Острозькій академії

За словами Чорноуса, увечері він зі знайомим сидів на лавці біля одного із гуртожитків академії. У цей час із вікна пролунав гімн "вагнерівців".

"Сидимо ми на лавці у дворі і чуємо, як із вікна 10-го гуртожитку на всю валить гімн ПВК "Вагнер", під яку танцює і бу**є біосміття. Просто немає слів", — зазначив він.

Реакція Острозької академії

Незабаром академія відреагувала на те, що сталося. До ситуації причетний студент економічного факультету, зазначила спільнота в Instagram.

"Дорогі студенти, багато хто з вас знає, що вийшла дуже неприємна ситуація… Ми проінформовані з цього приводу і просимо вибачення перед тим, кому це завдало незручностей. Безкарним інцидент не залишиться", — йдеться у повідомленні.

Далі студентська спільнота запевняє, що у ЗВО "навчається еліта, яка готова загинути за свої ідеали та принципи, розуміючи нинішню ситуацію в країні".

"На жаль, є ті, хто діє безрозсудно. Просимо вас утриматися від необдуманих дій і обіцяємо, що проблема не залишиться невирішеною", — зазначається у повідомленні.

Острозька академія раніше не підтримувала ні викладання російською мовою, ні спілкування нею в публічному просторі, нагадали студенти.

Випускником Острозької академії є нинішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. З 2019 по 2020 роки він навчався у ЗВО на магістерській програмі з міжнародних відносин.

Нагадаємо, нещодавно в Генштабі розповіли про колосальні втрати "вагнерівців" біля Бахмута. У період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку загинуло приблизно 200 бойовиків.

Також нещодавно в українській розвідці розповіли, що "вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України. При цьому російські окупанти дивуються тому, як воюють "вагнерівці" — вони зазнають великих трат і при цьому продовжують іти в бій.