В вузе, где учился Залужный, во всю громкость включили гимн ЧВК "Вагнер"
В Острожской академии студенты во всю громкость включили гимн российского ЧВК "Вагнер". Студенческое сообщество заявило, что в учебном заведении "обучается элита", которая готова погибнуть за идеалы и принципы.
Об этом сообщил житель города Владимир Черноус в Instagram, пишет "Фокус".
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Гимн ЧВК "Вагнер" в Острожской академии
По словам Черноуса, вечером он со знакомым сидел на скамейке возле одного из общежитий академии. В это время из окна раздался гимн "вагнеровцев".
"Сидим мы на скамейке во дворе и слышим, как из окна 10-го общежития на всю валит гимн ППК "Вагнер", под которую танцует и бу ** биоссор. Просто нет слов", — отметил он.
Реакция Острожской академии
Вскоре академия отреагировала на произошедшее. К ситуации причастен студент экономического факультета, отметило сообщество в Instagram.
"Дорогие студенты, многие из вас знают, что получилась очень неприятная ситуация… Мы проинформированы по этому поводу и просим прощения перед тем, кому это доставило неудобства. Безнаказанным инцидент не останется", — говорится в сообщении.
Далее студенческое сообщество уверяет, что в ЗВО "обучается элита, готовая погибнуть за свои идеалы и принципы, понимая нынешнюю ситуацию в стране".
"К сожалению, есть те, кто действует безрассудно. Просим вас воздержаться от необдуманных действий и обещаем, что проблема не останется нерешенной", — отмечается в сообщении.
Острожская академия ранее не поддерживала ни преподавание на русском языке, ни общение на нем в публичном пространстве, напомнили студенты.
Выпускником Острожской академии является нынешний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. С 2019 по 2020 он учился в ЗВО на магистерской программе по международным отношениям.
Напомним, недавно в Генштабе рассказали о колоссальных потерях "вагнеровцев" возле Бахмута. В период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении погибли около 200 боевиков.
Также недавно в украинской разведке рассказали, что "вагнеровцы" распускают слухи, что россия скоро выведет войска из Украины. При этом российские оккупанты удивляются тому, как воюют "вагнеровцы" — они терпят большие траты и при этом продолжают идти в бой.