В вузе, где учился Залужный, во всю громкость включили гимн ЧВК "Вагнер"

Валерий Залужный

В Острожской академии студенты во всю громкость включили гимн российского ЧВК "Вагнер". Студенческое сообщество заявило, что в учебном заведении "обучается элита", которая готова погибнуть за идеалы и принципы.

Об этом сообщил житель города Владимир Черноус в Instagram, пишет "Фокус".

Гимн ЧВК "Вагнер" в Острожской академии

По словам Черноуса, вечером он со знакомым сидел на скамейке возле одного из общежитий академии. В это время из окна раздался гимн "вагнеровцев".

"Сидим мы на скамейке во дворе и слышим, как из окна 10-го общежития на всю валит гимн ППК "Вагнер", под которую танцует и бу ** биоссор. Просто нет слов", — отметил он.

Реакция Острожской академии

Вскоре академия отреагировала на произошедшее. К ситуации причастен студент экономического факультета, отметило сообщество в Instagram.

"Дорогие студенты, многие из вас знают, что получилась очень неприятная ситуация… Мы проинформированы по этому поводу и просим прощения перед тем, кому это доставило неудобства. Безнаказанным инцидент не останется", — говорится в сообщении.

Далее студенческое сообщество уверяет, что в ЗВО "обучается элита, готовая погибнуть за свои идеалы и принципы, понимая нынешнюю ситуацию в стране".

"К сожалению, есть те, кто действует безрассудно. Просим вас воздержаться от необдуманных действий и обещаем, что проблема не останется нерешенной", — отмечается в сообщении.

Острожская академия ранее не поддерживала ни преподавание на русском языке, ни общение на нем в публичном пространстве, напомнили студенты.

Выпускником Острожской академии является нынешний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. С 2019 по 2020 он учился в ЗВО на магистерской программе по международным отношениям.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали о колоссальных потерях "вагнеровцев" возле Бахмута. В период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении погибли около 200 боевиков.

Также недавно в украинской разведке рассказали, что "вагнеровцы" распускают слухи, что россия скоро выведет войска из Украины. При этом российские оккупанты удивляются тому, как воюют "вагнеровцы" — они терпят большие траты и при этом продолжают идти в бой.