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У Вірменії трагічно загинув український дипломат: що відомо

14 серпня 2023 12:10
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Валерія Пержун
редактор
У Вірменії трагічно загинув український дипломат: що відомо
Тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Вірменії загинув в. о. посла України Олександр Сенченко. Трагедія сталася на озері Севан. 

Про це пише NEWS.am.

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Тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко загинув під час плавання у озері Севан. Так, 13 серпня близько 20:17 на громадському пляжі водні рятувальники під час чергування за 25 метрів від берега помітили у воді громадянина, який зник під час плавання.

"Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли чоловіка з глибини приблизно 1,5 м і доправили його на берег моторним човном", — йдеться у повідомленні.

Однак врятувати чоловіка не вдалося. Медики констатували смерть Олександра Сенченка на місці події. 

Як повідомляє Бабель, інформацію про загибель дипломата підтвердили у МЗС України. 

Нагадаємо, в лікарні помер рятувальник, поранений у Покровську.

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