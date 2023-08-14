У Вірменії трагічно загинув український дипломат: що відомо

Тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко

У Вірменії загинув в. о. посла України Олександр Сенченко. Трагедія сталася на озері Севан.

Про це пише NEWS.am.

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Тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко загинув під час плавання у озері Севан. Так, 13 серпня близько 20:17 на громадському пляжі водні рятувальники під час чергування за 25 метрів від берега помітили у воді громадянина, який зник під час плавання.

"Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли чоловіка з глибини приблизно 1,5 м і доправили його на берег моторним човном", — йдеться у повідомленні.

Однак врятувати чоловіка не вдалося. Медики констатували смерть Олександра Сенченка на місці події.

Як повідомляє Бабель, інформацію про загибель дипломата підтвердили у МЗС України.

Нагадаємо, в лікарні помер рятувальник, поранений у Покровську.