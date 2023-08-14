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В Армении трагически погиб украинский дипломат: что известно

14 августа 2023 12:10
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Армении трагически погиб украинский дипломат: что известно
Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Армении погиб и. о. посла Украины Александр Сенченко. Трагедия произошла на озере Севан.

Об этом пишет NEWS.am.

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Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко погиб во время плавания в озере Севан. Так, 13 августа, около 20:17, на общественном пляже водные спасатели во время дежурства в 25 метрах от берега заметили в воде пропавшего во время плавания гражданина.

"Спасатели подплыли к этому участку, вытащили мужчину из глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег моторной лодкой" , — говорится в сообщении.

Однако спасти мужчину не удалось. Медики констатировали смерть Александра Сенченко на месте происшествия.

Как сообщает Бабель, информацию о гибели дипломата подтвердили в МЗС Украины.

Напомним, в больнице скончался спасатель, раненный в Покровске.

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