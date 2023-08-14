В Армении трагически погиб украинский дипломат: что известно
В Армении погиб и. о. посла Украины Александр Сенченко. Трагедия произошла на озере Севан.
Об этом пишет NEWS.am.
Что известно о гибели украинского дипломата в Армении
Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко погиб во время плавания в озере Севан. Так, 13 августа, около 20:17, на общественном пляже водные спасатели во время дежурства в 25 метрах от берега заметили в воде пропавшего во время плавания гражданина.
"Спасатели подплыли к этому участку, вытащили мужчину из глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег моторной лодкой" , — говорится в сообщении.
Однако спасти мужчину не удалось. Медики констатировали смерть Александра Сенченко на месте происшествия.
Как сообщает Бабель, информацию о гибели дипломата подтвердили в МЗС Украины.
Напомним, в больнице скончался спасатель, раненный в Покровске.