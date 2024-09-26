У Вінницькій області чоловік намагався вивезти тютюн до Молдови з акцизними марками Росії

У Вінницькій області чоловік намагався вивезти тютюн з акцизними марками РФ
У Вінницькій області чоловік намагався вивезти з України тютюн з акцизними марками Росії. Інцидент стався в пункті пропуску "Могилів-Подільський — Отач".
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у Telegram у четвер, 26 вересня.
Спроба вивезти тютюн у Молдову
У напрямку руху "виїзд з України" прибув Mercedes під керуванням 28-річного громадянина Республіки Молдова.
"Під час огляду транспортного засобу серед особистих речей було виявлено товар: "Тютюн для кальяну" в кількості 281 упаковок "MUSTHAVE 125 г"; 300 упаковок "BLACKBURN 200 г"; 100 упаковок "DARKSIDE 250 г", — йдеться у повідомленні.
У ДМСУ зазначили, що увесь товар був з акцизними марками Росії. Складено протокол про порушення митних правил, а тютюн — вилучено.
Нагадаємо, в одному із пунктів пропуску на кордоні з Румунією було зафіксовано перший випадок контрабанди нової моделі iPhone 16 Pro Max. Телефони було вилучено митною службою, їх вартість становить понад 160 тисяч гривень.
Також в Україну з Туреччини намагалися завезти 11,5 тисячі контрафактних ляльок Barbie у "яйцях із сюрпризом". Київські митники утилізували усю партію товару.
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