В Винницкой области мужчина пытался вывезти табак в Молдову с акцизными марками России

Табак, который пытались вывезти из Украины. Фото: t.me/UkraineCustoms

В Винницкой области мужчина пытался вывезти из Украины табак с акцизными марками России. Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский — Отач".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram в четверг, 26 сентября.

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По направлению движения "выезд из Украины" прибыл Mercedes под управлением 28-летнего гражданина Республики Молдова.

Табак с акцизными марками России. Фото: t.me/UkraineCustoms

"Во время осмотра транспортного средства среди личных вещей был обнаружен товар: "Табак для кальяна" в количестве 281 упаковок "MUSTHAVE 125 г"; 300 упаковок "BLACKBURN 200 г"; 100 упаковок "DARKSIDE 250 г", — говорится в сообщении.

Табак с акцизными марками России. Фото: t.me/UkraineCustoms

В ГТСУ отметили, что весь товар был с акцизными марками России. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, а табак — изъят.

Пост ГТСУ. Фото: скриншот

Напомним, в одном из пунктов пропуска на границе с Румынией был зафиксирован первый случай контрабанды новой модели iPhone 16 Pro Max. Телефоны были изъяты таможенной службой, их стоимость составляет более 160 тысяч гривен.

Также в Украину из Турции пытались завезти 11,5 тысячи контрафактных кукол Barbie в "яйцах с сюрпризом". Киевские таможенники утилизировали всю партию товара.