У Венеції розшукують "ідіота", який стрибнув у канал з триповерхового будинку

Невідомий влаштував небезпечну витівку у Венеції

Влада Італії розшукує чоловіка, який у четвер стрибнув із триповерхового будинку в канал у Венеції. Мер Венеції Луїджі Бруньяро назвав чоловіка "ідіотом" та заявив, що хоче вручити йому "свідоцтво про дурість".

Про це повідомляє CNN.

Стрибок, що став вірусним у мережі

Мер Венеції показав відео стрибка невідомого та заявив, що хоче дати цьому "ідіотові" за його вчинок "свідоцтво про дурість і багато стусанів".

Чиновник заявив, що чоловіка, який стрибнув у канал, та його спільника, який знімав відео, заарештують. На відео видно, як людина у спідньому стрибає з даху будівлі в канал, приземляючись на живіт.

The mayor of Venice says this man needs a “certificate of stupidity” for jumping into the canal off the roof of a three-story building. The city is attempting to identify those involved in the dangerous stunt.pic.twitter.com/0G3Pv1cOTk — Wanted in Rome (@wantedinrome) March 24, 2023

"Ми намагаємося ідентифікувати його особу, повідомити про нього, про нього та його друга внизу, який зняв дурне відео для соціальних мереж", — заявив Бруньяро.

Мер також повідомив, що направив поліцію до будівлі, щоб з’ясувати, як чоловік зміг потрапити в приватний житловий будинок і як він зміг пробратися на дах.

"Він ризикував своїм життям у тому стрибку, але він також правопорушник. Вони не розуміють небезпеки, яку створюють у цьому місті. А якби внизу пропливав човен?" — обурюється міський голова.

Бруньяро закликав усіх, хто бачив відео, допомогти ідентифікувати особу, зазначивши, що цей чоловік — турист.

Інші витівки туристів у Італії

Минулого року понад 40 туристів заарештували за купання (іноді оголеними) у каналах Венеції, а одного чоловіка заарештували за серфінг Гранд-каналом.

В іншому місці американську туристку оштрафували за те, що вона завдала шкоди на 25 тис. доларів після того, як кинула свій електросамокат на Іспанських сходах у Римі.

Також саудівського туриста оштрафували за те, що він проїхав на орендованому Maserati Іспанськими сходами.

Інший турист проїхав на автомобілі по пішохідному мосту Понте Веккьо у Флоренції, а інший помандрував на мопеді руїнами Помпеї.

Туристів також штрафували за висічення ініціалів на визначних пам’ятках та крадіжку фрагментів Колізею в Римі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з аномально низькою кількість опадів у Венеції висихають канали. Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, стикається з надзвичайними відливами.