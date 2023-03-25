В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего в канал из трехэтажного дома

Неизвестный устроил опасную затею в Венеции

Власти Италии разыскивают мужчину, который в четверг прыгнул из трехэтажного дома в канал в Венеции. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал мужчину "идиотом" и заявил, что хочет вручить ему "свидетельство о глупости".

Об этом сообщает CNN.

Прыжок, ставший вирусным в сети

Мэр Венеции показал видео прыжка неизвестного и заявил, что хочет дать этому "идиоту" за его поступок "свидетельство о глупости и много пинков".

Чиновник заявил, что прыгнувшего в канал мужчину и его сообщника, снимавшего видео, арестуют. На видео видно, как человек в нижнем белье прыгнул с крыши здания в канал, приземляясь на живот.

Величественный Benátky mysli, що ця людина потрібна для “певності ступінь” для ведення вниз по каналу вдоль берега трехстрочных зданий. В городе есть определение того, что он вдохновляет в невыносимом стуту. pic.twitter.com/0G3Pv1cOTk — Wanted in Rome (@wantedinrome) 24 марта, 2023

"Мы пытаемся идентифицировать его личность, сообщить о нем, о нем и его друге внизу, снявшем глупое видео для социальных сетей", — заявил Бруньяро.

Мэр также сообщил, что направил полицию в здание, чтобы выяснить, как мужчина смог попасть в частный жилой дом и как он смог пробраться на крышу.

"Он рисковал своей жизнью в том прыжке, но он тоже правонарушитель. Они не понимают опасности, которую создают в этом городе. А если бы внизу проплывала лодка?" – возмущается городской голова.

Бруньяро призвал всех, кто видел видео, помочь идентифицировать личность, отметив, что этот мужчина – турист.

Другие проделки туристов в Италии

В прошлом году более 40 туристов арестовали за купание (иногда обнаженными) в каналах Венеции, а одного мужчину арестовали за серфинг Гранд-каналом.

В другом месте американскую туристку оштрафовали за то, что она нанесла ущерб в 25 тыс. долларов после того, как бросила свой электросамокат на Испанской лестнице в Риме.

Также саудовского туриста оштрафовали за то, что он проехал на арендованной Maserati по Испанской лестнице.

Другой турист проехал на автомобиле по пешеходному мосту Понте Веккьо во Флоренции, а другой проехался на мопеде развалинами Помпеи.

Туристов также штрафовали за иссечение инициалов на достопримечательностях и кражу фрагментов Колизея в Риме.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с аномально низким количеством осадков в Венеции высыхают каналы. Венеция, где наводнения обычно являются основной проблемой, сталкивается с чрезвычайными отливами.