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У Туреччині батько з сином намагалися зупинити літак голими руками: відео

5 липня 2023 13:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Туреччині батько з сином намагалися зупинити літак голими руками: відео
Люди стрибають з літака. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У стамбульському аеропорту батько разом із сином намагалися зупинити літак голими руками через те, що запізнились на рейс. В результаті їх заарештували.

Про це повідомив Telegram-канал "Голос Ізраїлю".

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Що відомо про подію в Стамбулі 

Відомо, що батько з сином запізнилися на рейс в аеропорту Стамбула, після чого зламали двері, пробралися в "рукав" та стрибнули з висоти трьох метрів на злітну смугу.

Чоловік думав, що зможе зупинити літак голими руками, проте йому не вдалося. В аеропорту його заарештувала поліція. 

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям. До нього приїхала поліція. 

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