У Туреччині батько з сином намагалися зупинити літак голими руками: відео
5 липня 2023 13:25
Люди стрибають з літака. Фото: скріншот з відео
У стамбульському аеропорту батько разом із сином намагалися зупинити літак голими руками через те, що запізнились на рейс. В результаті їх заарештували.
Про це повідомив Telegram-канал "Голос Ізраїлю".
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Відомо, що батько з сином запізнилися на рейс в аеропорту Стамбула, після чого зламали двері, пробралися в "рукав" та стрибнули з висоти трьох метрів на злітну смугу.
Чоловік думав, що зможе зупинити літак голими руками, проте йому не вдалося. В аеропорту його заарештувала поліція.
Нагадаємо, нещодавно у Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям. До нього приїхала поліція.