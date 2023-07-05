В Турции отец с сыном пытались остановить самолет голыми руками: видео

Люди прыгают с самолета. Фото: скриншот с видео

В стамбульском аэропорту отец вместе с сыном пытались остановить самолет голыми руками из-за опоздания на рейс. В результате их арестовали.

Об этом сообщил Telegram-канал "Голос Израиля".

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Известно, что отец с сыном опоздали на рейс в аэропорту Стамбула, после чего взломали дверь, пробрались в "рукав" и прыгнули с высоты трех метров на взлетную полосу.

Мужчина думал, что сможет остановить самолет голыми руками, однако ему не удалось. В аэропорту его арестовала полиция.

Напомним, недавно в Турции выселили из гостиницы россиянина, пожелавшего смерти украинцам. К нему приехала полиция.