В Турции отец с сыном пытались остановить самолет голыми руками: видео
5 июля 2023 13:25
Люди прыгают с самолета. Фото: скриншот с видео
В стамбульском аэропорту отец вместе с сыном пытались остановить самолет голыми руками из-за опоздания на рейс. В результате их арестовали.
Об этом сообщил Telegram-канал "Голос Израиля".
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Известно, что отец с сыном опоздали на рейс в аэропорту Стамбула, после чего взломали дверь, пробрались в "рукав" и прыгнули с высоты трех метров на взлетную полосу.
Мужчина думал, что сможет остановить самолет голыми руками, однако ему не удалось. В аэропорту его арестовала полиция.
Напомним, недавно в Турции выселили из гостиницы россиянина, пожелавшего смерти украинцам. К нему приехала полиция.