У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона
У місті Кирєєвськ Тульської області рф 26 березня стався вибух. На місці вибуху утворилася п'ятиметрова вирва, а причиною, за даними ЗМІ, стала атака безпілотника.
Про це повідомляють російські державні інформагентства ТАСС та "РИА Новости".
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Подробиці інциденту
Вибух пролунав приблизно о 15:15 у Кирєєвську (за 35 км від Тули). За словами місцевих жителів, вибух було чутно на все місто: тремтіли стіни та вікна.
Після цього жителі виявили вирву поблизу житлових будинків, самі будинки також постраждали, у багатьох жителів вибило вікна.
Жителі припускають, що причиною вибуху міг стати безпілотник.
Місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронці повідомляють, що це український безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою.
Що відомо про постраждалих
Єдина чергово-диспетчерська служба російського регіону повідомила, що двоє людей постраждали під час вибуху в Кирєєвську.
Пізніше ТАСС повідомило, що кількість постраждалих під час вибуху в Киріївську зросла до трьох осіб. Серед постраждалих – 16-річна дівчина.
Нагадаємо, 19 березня, за даними російських ЗМІ, невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви.
2 березня російські ЗМІ повідомили, що в Тульській області рф чули вибух та заявили, що причиною може бути безпілотник.