У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

Внаслідок вибуху у Тульській області є руйнування та постраждалі

У місті Кирєєвськ Тульської області рф 26 березня стався вибух. На місці вибуху утворилася п'ятиметрова вирва, а причиною, за даними ЗМІ, стала атака безпілотника.

Про це повідомляють російські державні інформагентства ТАСС та "РИА Новости".

Подробиці інциденту

Вибух пролунав приблизно о 15:15 у Кирєєвську (за 35 км від Тули). За словами місцевих жителів, вибух було чутно на все місто: тремтіли стіни та вікна.

Після цього жителі виявили вирву поблизу житлових будинків, самі будинки також постраждали, у багатьох жителів вибило вікна.

Жителі припускають, що причиною вибуху міг стати безпілотник.

Місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронці повідомляють, що це український безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою.

Що відомо про постраждалих

Єдина чергово-диспетчерська служба російського регіону повідомила, що двоє людей постраждали під час вибуху в Кирєєвську.

Пізніше ТАСС повідомило, що кількість постраждалих під час вибуху в Киріївську зросла до трьох осіб. Серед постраждалих – 16-річна дівчина.

Нагадаємо, 19 березня, за даними російських ЗМІ, невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви.

2 березня російські ЗМІ повідомили, що в Тульській області рф чули вибух та заявили, що причиною може бути безпілотник.

