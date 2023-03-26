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У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

26 березня 2023 19:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок вибуху у Тульській області є руйнування та постраждалі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У місті Кирєєвськ Тульської області рф 26 березня стався вибух. На місці вибуху утворилася п'ятиметрова вирва, а причиною, за даними ЗМІ, стала атака безпілотника. 

Про це повідомляють російські державні інформагентства ТАСС та "РИА Новости".

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Подробиці інциденту

Вибух пролунав приблизно о 15:15 у Кирєєвську (за 35 км від Тули). За словами місцевих жителів, вибух було чутно на все місто: тремтіли стіни та вікна. 

Після цього жителі виявили вирву поблизу житлових будинків, самі будинки також постраждали, у багатьох жителів вибило вікна.

Жителі припускають, що причиною вибуху міг стати безпілотник.

Місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронці повідомляють, що це  український безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою. 

Що відомо про постраждалих

Єдина чергово-диспетчерська служба російського регіону повідомила, що двоє людей постраждали під час вибуху в Кирєєвську. 

Пізніше ТАСС повідомило, що кількість постраждалих під час вибуху в Киріївську зросла до трьох осіб. Серед постраждалих – 16-річна дівчина. 

Нагадаємо, 19 березня, за даними російських ЗМІ, невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви.

2 березня російські ЗМІ повідомили, що в Тульській області рф чули вибух та заявили, що причиною може бути безпілотник.
 

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