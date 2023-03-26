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В Тульской области прогремел мощный взрыв: росСМИ заявляют об атаке дрона

26 марта 2023 19:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В результате взрыва в Тульской области есть разрушения и пострадавшие
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В городе Киреевске Тульской области рф 26 марта произошел взрыв. На месте взрыва образовалась пятиметровая воронка, а причиной, по данным СМИ, стала атака беспилотника.

Об этом сообщают российские государственные информагентства ТАСС и "РИА Новости".

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Подробности инцидента

Взрыв раздался примерно в 15:15 в Киреевске (в 35 км от Тулы). По словам местных жителей, взрыв был слышен на весь город: дрожали стены и окна.

После этого жители обнаружили воронку возле жилых домов, сами дома также пострадали, у многих жителей выбило окна.

Жители предполагают, что причиной взрыва мог стать беспилотник.

Местные СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают, что это украинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.

Что известно о пострадавших

Единственная дежурно-диспетчерская служба российского региона сообщила, что два человека пострадали при взрыве в Киреевске.

Позже ТАСС сообщило, что количество пострадавших при взрыве в Кириевске возросло до трех человек. Среди пострадавших — 16-летняя девушка.

Напомним, 19 марта, по данным российских СМИ, неизвестный беспилотник упал в Тульской области примерно в 250 км от москвы.

2 марта российские СМИ сообщили, что в Тульской области рф слышали взрыв и заявили, что причиной может быть беспилотник.

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