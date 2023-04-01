У Судані сталася аварія на золотокопальні: є загиблі
На півночі Судану сталася аварія на золотокопальні. Загинули щонайменше 10 людей.
Про це пише Xinhua.
Трагедія призвела до блокування під землею кількох десятків працівників.
"Тіла 10 гірників молодого віку, а також трьох поранених осіб уже доставили до лікарні Ваді Халфа", — йдеться в повідомленні.
Пошук зниклих триває. Водночас місцеві правоохоронці попередили, що кількість загиблих, імовірно, зросте, через складність рятувальної операції.
Аварії на копальнях у Судані трапляються регулярно через погані умови праці та слабке дотримання правил безпеки.
Загалом понад 2 млн суданців працюють у гірничодобувній промисловості. Вони виробляють до 80% золота країни.
Нагадаємо, відразу три країни центральної частини Африканського континенту планують за допомогою російських найманців зачистити від повстанців частину ЦАР. Район, який контролюють повстанці, багатий на золото.