У Судані сталася аварія на золотокопальні: є загиблі

Аварії на копальнях у Судані трапляються регулярно

На півночі Судану сталася аварія на золотокопальні. Загинули щонайменше 10 людей.

Про це пише Xinhua.

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"Тіла 10 гірників молодого віку, а також трьох поранених осіб уже доставили до лікарні Ваді Халфа", — йдеться в повідомленні.

Пошук зниклих триває. Водночас місцеві правоохоронці попередили, що кількість загиблих, імовірно, зросте, через складність рятувальної операції.

Аварії на копальнях у Судані трапляються регулярно через погані умови праці та слабке дотримання правил безпеки.

Загалом понад 2 млн суданців працюють у гірничодобувній промисловості. Вони виробляють до 80% золота країни.

Нагадаємо, відразу три країни центральної частини Африканського континенту планують за допомогою російських найманців зачистити від повстанців частину ЦАР. Район, який контролюють повстанці, багатий на золото.