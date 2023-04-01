В Судане произошла авария на золотокопальне: есть погибшие
На севере Судана произошла авария на золотокопальне. Погибли не менее 10 человек.
Об этом пишет Xinhua.
Трагедия привела к блокированию под землей нескольких десятков работников.
"Тела 10 горняков молодого возраста, а также троих раненых лиц уже доставили в больницу Вади Халфа", — говорится в сообщении.
Поиск пропавших продолжается. В то же время местные правоохранители предупредили, что количество погибших, вероятно, возрастет из-за сложности спасательной операции.
Аварии на рудниках в Судане случаются регулярно из-за плохих условий труда и слабого соблюдения правил безопасности.
В общей сложности более 2 млн суданцев работают в горнодобывающей промышленности. Они создают до 80% золота страны.
Напомним, сразу три страны центральной части Африканского континента планируют с помощью российских наемников зачистить от повстанцев часть ЦАР. Район, который контролируют повстанцы, богат золотом.