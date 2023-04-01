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В Судане произошла авария на золотокопальне: есть погибшие

1 апреля 2023 08:28
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Аварии на рудниках в Судане случаются регулярно
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

На севере Судана произошла авария на золотокопальне. Погибли не менее 10 человек.

Об этом пишет Xinhua.

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Трагедия привела к блокированию под землей нескольких десятков работников.

"Тела 10 горняков молодого возраста, а также троих раненых лиц уже доставили в больницу Вади Халфа", — говорится в сообщении.

Поиск пропавших продолжается. В то же время местные правоохранители предупредили, что количество погибших, вероятно, возрастет из-за сложности спасательной операции.

Аварии на рудниках в Судане случаются регулярно из-за плохих условий труда и слабого соблюдения правил безопасности.

В общей сложности более 2 млн суданцев работают в горнодобывающей промышленности. Они создают до 80% золота страны.

Напомним, сразу три страны центральной части Африканского континента планируют с помощью российских наемников зачистить от повстанцев часть ЦАР. Район, который контролируют повстанцы, богат золотом.

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