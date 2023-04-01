В Судане произошла авария на золотокопальне: есть погибшие

Аварии на рудниках в Судане случаются регулярно

На севере Судана произошла авария на золотокопальне. Погибли не менее 10 человек.

Об этом пишет Xinhua.

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"Тела 10 горняков молодого возраста, а также троих раненых лиц уже доставили в больницу Вади Халфа", — говорится в сообщении.

Поиск пропавших продолжается. В то же время местные правоохранители предупредили, что количество погибших, вероятно, возрастет из-за сложности спасательной операции.

Аварии на рудниках в Судане случаются регулярно из-за плохих условий труда и слабого соблюдения правил безопасности.

В общей сложности более 2 млн суданцев работают в горнодобывающей промышленности. Они создают до 80% золота страны.

Напомним, сразу три страны центральной части Африканского континента планируют с помощью российских наемников зачистить от повстанцев часть ЦАР. Район, который контролируют повстанцы, богат золотом.