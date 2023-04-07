У столиці Ізраїлю здійснили одразу два теракти за вечір: що відомо

Внаслідок атаки загинула людина

У Тель-Авіві сьогодні, 7 квітня, було здійснено два теракти. В одному випадку невідомий відкрив стрілянину по людях на вулиці, в іншому – терорист здійснив наїзд на автомобілі у натовп туристів.

Про це повідомляє Тimes of Іsrael.

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Подробиці

Стрілянина трапилась на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві. В результаті цього поранено було шість людей, ще одну — вбито.

За даними поліції, стрілянина трапилась у двох місцях - на вулиці Кауфманна і біля парку Чарльза Клора.Там невідомий напав на прохожих.

За даними ЗМІ, на одному місці атаки одна людина отримала важкі поранення, а на іншому — п’ятеро постраждалих внаслідок тарану.

תיעוד חיסול המחבל מהפיגוע בתל אביב pic.twitter.com/WrAafvcBen — וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023

Очевидці розповідають, що нападник відкрив вогонь з вікна автомобіля. Потім він наїхав на людей, вийшов і почав стріляти зі зброї. Внаслідок атаки загинув італійський турист.

Також у поліції повідомили, що нападника було "нейтралізовано". Згодом стало відомо, що правоохоронці застрелили злочинця.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив поліції викликати всі резервні підрозділи прикордонної поліції.

ירי בתל אביב: פצוע קשה ברחוב קויפמן. במקביל - רכב דרס אזרחים סמוך לצ'ארלס קלור והתהפך pic.twitter.com/uDc5vf9Nas — וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023

Також він закликав ЦАХАЛу мобілізувати більше підрозділів для протидії терористичним атакам після двох смертельних інцидентів сьогодні.

Прем'єр-міністр закликав громадян прислухатися до вказівок силовиків.

Нагадаємо, нещодавно два терористи обстріляли людей на вулиці у Тель-Авіві. Три людини були поранені, один із постраждалих потрапив до лікарні у важкому стані через поранення шиї.

Фото: REUTERS