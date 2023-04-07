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У столиці Ізраїлю здійснили одразу два теракти за вечір: що відомо

7 квітня 2023 23:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок атаки загинула людина
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Тель-Авіві сьогодні, 7 квітня, було здійснено два теракти. В одному випадку невідомий відкрив стрілянину по людях на вулиці, в іншому – терорист здійснив наїзд на автомобілі у натовп туристів. 

Про це повідомляє Тimes of Іsrael.

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Подробиці

Стрілянина трапилась на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві. В результаті цього поранено було шість людей, ще одну — вбито.

За даними поліції, стрілянина трапилась у двох місцях - на вулиці Кауфманна і біля парку Чарльза Клора.Там невідомий напав на прохожих.

За даними ЗМІ, на одному місці атаки одна людина отримала важкі поранення, а на іншому — п’ятеро постраждалих внаслідок тарану. 

Очевидці розповідають, що нападник відкрив вогонь з вікна автомобіля. Потім він наїхав на людей, вийшов і почав стріляти зі зброї. Внаслідок атаки загинув італійський турист. 

Також у поліції повідомили, що нападника було "нейтралізовано". Згодом стало відомо, що правоохоронці застрелили злочинця.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив поліції викликати всі резервні підрозділи прикордонної поліції. 

Також він закликав ЦАХАЛу мобілізувати більше підрозділів для протидії терористичним атакам після двох смертельних інцидентів сьогодні.

Прем'єр-міністр закликав громадян прислухатися до вказівок силовиків.

Нагадаємо, нещодавно два терористи обстріляли людей на вулиці у Тель-Авіві. Три людини були поранені, один із постраждалих потрапив до лікарні у важкому стані через поранення шиї.

Фото: REUTERS

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