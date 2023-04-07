В столице Израиля совершили сразу два теракта за вечер: что известно

В результате атаки погиб человек

В Тель-Авиве сегодня, 7 апреля, было совершено два теракта. В одном случае неизвестный открыл стрельбу по людям на улице, в другом – террорист совершил наезд на автомобиле в толпу туристов.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Стрельба произошла на Западном берегу Иордана, в Тель-Авиве. В результате этого ранены были шесть человек, еще один — убит.

По данным полиции, стрельба произошла в двух местах — на улице Кауфманна и возле парка Чарльза Клора. Там неизвестный напал на прохожих.

По данным СМИ, на одном месте атаки один человек получил тяжелые ранения, а на другом — пятеро пострадавших в результате тарана.

תיעוד חיסול המחבל מהפיגוע בתל אביב pic.twitter.com/WrAafvcBen — וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023

Очевидцы рассказывают, что нападающий открыл огонь из окна автомобиля. Затем он наехал на людей, вышел и стал стрелять из оружия. В результате атаки погиб итальянский турист.

Также в полиции сообщили, что нападавший был "нейтрализован". Позже стало известно, что правоохранители застрелили преступника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил полиции вызвать все резервные подразделения пограничной полиции.

ירי בתל אביב: פצוע קשה ברחוב קויפמן. במקביל - רכב דרס אזרחים סמוך לצ'ארלס קלור והתהפך pic.twitter.com/uDc5vf9Nas — וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023

Также он призвал ЦАХАЛ мобилизовать больше подразделений для противодействия террористическим атакам после двух смертельных инцидентов сегодня.

Премьер-министр призвал граждан прислушиваться к указаниям силовиков.

Напомним, недавно два террориста обстреляли людей на улице в Тель-Авиве. Три человека были ранены, один из пострадавших попал в больницу в тяжелом состоянии из-за ранения шеи.

Фото: REUTERS