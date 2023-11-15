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У США пілоти були змушені посадити літак через коня, який увірвався в салон

15 листопада 2023 12:04
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У США пілоти були змушені посадити літак через коня, який увірвався в салон
Кінь, який увірвався в салон літака. Фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час авіапольоту у США пілоти були змушені повернутися і посадити літак через коня, який вирвався і вибіг з вантажного відсіку прямо у салон літака. Коня не змогли зловити і повернути назад в стійло, тварина спричинила справжній хаос у повітрі. 

Про це повідомляє The Sun

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Хаос у повітрі: як кінь увірвався в салон літака 

Як відомо, літак авіакомпанії Air Atlanta Icelandic летів рейсом з Нью-Йорка до Бельгії. У вантажному відсіку перебував кінь, який вирвався та залетів просто у салон літака. Це спричинило справжній хаос у повітрі, адже тварину не могли зловити. Через це пілоти були вимушені повернутися назад до Нью-Йорка.

"Ми вантажний літак, на борту якого жива тварина, кінь. Кінь вирвався зі стійла. У нас немає проблем із польотом, але нам потрібно повернутися до Нью-Йорка. Ми не можемо закріпити коня", — повідомив збентежений пілот диспетчеру під час події. 

Пілоти також попросили про присутність ветеринара після приземлення.

Нагадаємо, нещодавно у Сполучених Штатах пілот авіакомпанії Alaska Airlines під час рейсу спробував заглушити двигуни літака. Такі дії могли призвести до смерті всіх пасажирів та екіпажу.  

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