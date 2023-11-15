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В США пилоты были вынуждены посадить самолет из-за лошади, которая ворвалась в салон

15 ноября 2023 12:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США пилоты были вынуждены посадить самолет из-за лошади, которая ворвалась в салон
Лошадь, ворвавшаяся в салон самолета. Фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время авиаполета в США пилоты были вынуждены вернуться и посадить самолет из-за лошади, которая вырвалась и выбежала из грузового отсека прямо в салон самолета. Лошадь не смогли поймать и вернуть обратно в стойло, животное повлекло за собой настоящий хаос в воздухе.

Об этом сообщает The Sun.

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Как известно, самолет авиакомпании Air Atlanta Icelandic летел рейсом из Нью-Йорка в Бельгию. В грузовом отсеке находилась лошадь, которая вырвалась и залетела прямо в салон самолета. Это повлекло за собой настоящий хаос в воздухе, ведь животное не могли поймать. Поэтому пилоты были вынуждены вернуться в Нью-Йорк.

"Мы грузовой самолет, на борту которого живое животное, лошадь. Лошадь вырвалась из стойла. У нас нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться в Нью-Йорк. Мы не можем закрепить лошадь", — сообщил смущенный пилот диспетчеру во время происшествия.

Пилоты также попросили о присутствии ветеринара после приземления.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах пилот авиакомпании Alaska Airlines во время рейса попытался заглушить двигатели самолета. Такие действия могли привести к смерти всех пассажиров и экипажа.

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