В США пилоты были вынуждены посадить самолет из-за лошади, которая ворвалась в салон
Во время авиаполета в США пилоты были вынуждены вернуться и посадить самолет из-за лошади, которая вырвалась и выбежала из грузового отсека прямо в салон самолета. Лошадь не смогли поймать и вернуть обратно в стойло, животное повлекло за собой настоящий хаос в воздухе.
Об этом сообщает The Sun.
Хаос в воздухе: как конь ворвался в салон самолета
Как известно, самолет авиакомпании Air Atlanta Icelandic летел рейсом из Нью-Йорка в Бельгию. В грузовом отсеке находилась лошадь, которая вырвалась и залетела прямо в салон самолета. Это повлекло за собой настоящий хаос в воздухе, ведь животное не могли поймать. Поэтому пилоты были вынуждены вернуться в Нью-Йорк.
"Мы грузовой самолет, на борту которого живое животное, лошадь. Лошадь вырвалась из стойла. У нас нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться в Нью-Йорк. Мы не можем закрепить лошадь", — сообщил смущенный пилот диспетчеру во время происшествия.
Пилоты также попросили о присутствии ветеринара после приземления.
Напомним, недавно в Соединенных Штатах пилот авиакомпании Alaska Airlines во время рейса попытался заглушить двигатели самолета. Такие действия могли привести к смерти всех пассажиров и экипажа.
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