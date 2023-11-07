У США під час пропалестинського мітингу загинув єврей — кого звинувачують
Під час пропалестинської демонстрації в Лос-Анджелесі (США) 6 листопада загинув єврей. Це трапилося від черепно-мозкової травми, яку він отримав внаслідок словесної перепалки з протестувальником.
Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.
Загибель єврея на мітингу
Як відомо, під час мітингу між загиблим та підозрюваним виникла словесна перепалка. Тоді на нього напав пропалестинський протестувальник з мегафоном. Від отриманих травм літній єврей загинув. Лікарі констатували його смерть від крововиливу в мозок.
Присутні на місці події ізраїльтяни описали це як "жахливе видовище" і висловили шок від того, що такий інцидент стався в їхньому районі.
"Ми приголомшені, дізнавшись про трагічну смерть літнього єврея, якого пропалестинський демонстрант у Вестлейк-Віллідж вдарив по голові мегафоном", — йдеться в заяві Єврейської федерації Лос-Анджелеса.
Інцидент був знятий на мобільний пристрій жертви, який вилучила місцева поліцію як доказ у розслідуванні інциденту. Хоча поліція підтвердила, що справа розслідується, вона не надала жодних подробиць, у тому числі не повідомила, чи було заарештовано підозрюваного.
Реакція рабина
Після трагедії місцевий рабин Барклай розповів, що говорив з начальником поліції міста та що обставини інциденту ще не з’ясовані.
"Поки не ясно, що саме сталося, крім того, що літній єврей виступав проти демонстрації в Газі, впав на землю і помер. Наразі ми не знаємо, чи він упав, його штовхнули чи на нього напали. Будь ласка, не поширюйте чутки. Незабаром ми дізнаємося, що трапилося", — розповідає він.
Окрім того, рабин додав, що поліція має суперечливі звіти про те, що сталося, і опитала підозрюваного, який був ідентифікований у соціальних мережах як причетний до події.
Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії заявили, що за останні кілька днів в Європі надзвичайно зріс сплеск антисемітських інцидентів, нагадуючи "найтемніші часи в історії".
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