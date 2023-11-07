У США під час пропалестинського мітингу загинув єврей — кого звинувачують

Пропалестинська акція в Афінах. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Під час пропалестинської демонстрації в Лос-Анджелесі (США) 6 листопада загинув єврей. Це трапилося від черепно-мозкової травми, яку він отримав внаслідок словесної перепалки з протестувальником.

Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

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Загибель єврея на мітингу

Як відомо, під час мітингу між загиблим та підозрюваним виникла словесна перепалка. Тоді на нього напав пропалестинський протестувальник з мегафоном. Від отриманих травм літній єврей загинув. Лікарі констатували його смерть від крововиливу в мозок.

Кадри побиття єврея. Фото: скриншот

Присутні на місці події ізраїльтяни описали це як "жахливе видовище" і висловили шок від того, що такий інцидент стався в їхньому районі.

"Ми приголомшені, дізнавшись про трагічну смерть літнього єврея, якого пропалестинський демонстрант у Вестлейк-Віллідж вдарив по голові мегафоном", — йдеться в заяві Єврейської федерації Лос-Анджелеса.

Інцидент був знятий на мобільний пристрій жертви, який вилучила місцева поліцію як доказ у розслідуванні інциденту. Хоча поліція підтвердила, що справа розслідується, вона не надала жодних подробиць, у тому числі не повідомила, чи було заарештовано підозрюваного.

Реакція рабина

Після трагедії місцевий рабин Барклай розповів, що говорив з начальником поліції міста та що обставини інциденту ще не з’ясовані.

"Поки не ясно, що саме сталося, крім того, що літній єврей виступав проти демонстрації в Газі, впав на землю і помер. Наразі ми не знаємо, чи він упав, його штовхнули чи на нього напали. Будь ласка, не поширюйте чутки. Незабаром ми дізнаємося, що трапилося", — розповідає він.

Окрім того, рабин додав, що поліція має суперечливі звіти про те, що сталося, і опитала підозрюваного, який був ідентифікований у соціальних мережах як причетний до події.

Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії заявили, що за останні кілька днів в Європі надзвичайно зріс сплеск антисемітських інцидентів, нагадуючи "найтемніші часи в історії".