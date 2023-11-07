В США во время пропалестинского митинга погиб еврей — кого обвиняют

Пропалестинская акция в Афинах. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Во время пропалестинской демонстрации в Лос-Анджелесе (США) 6 ноября погиб еврей. Это произошло от черепно-мозговой травмы, полученной в результате словесной перепалки с протестующим.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

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Гибель еврея на митинге

Как известно, во время митинга между погибшим и подозреваемым возникла словесная перепалка. Тогда на него напал пропалестинский протестующий с мегафоном. От полученных травм пожилой еврей погиб. Врачи констатировали его смерть от кровоизлияния в мозг.

Кадры избиения еврея. Фото: скриншот

Собравшиеся на месте происшествия израильтяне описали это как "ужасное зрелище" и выразили шок от того, что такой инцидент произошел в их районе.

"Мы ошеломлены, узнав о трагической смерти пожилого еврея, которого пропалестинский демонстрант в Вестлейк-Виллидж ударил по голове мегафоном", — говорится в заявлении Еврейской федерации Лос-Анджелеса.

Говорят, что инцидент был снят на мобильное устройство жертвы, которое изъяла местная полиция как доказательство расследования инцидента. Хотя полиция подтвердила, что дело расследуется, она не предоставила никаких подробностей, в том числе не сообщила, был ли арестован подозреваемый.

Реакция раввина

После трагедии местный раввин Барклай рассказал, что говорил с начальником полиции города и что обстоятельства инцидента еще не выяснены.

"Пока не ясно, что именно произошло, кроме того, что пожилой еврей выступал против демонстрации в Газе, упал на землю и умер. Пока мы не знаем, упал ли он, его толкнули или на него напали. Пожалуйста, не распространяйте слухи. В скором времени мы узнаем, что случилось", — рассказывает он.

Кроме того, раввин добавил, что у полиции противоречивые отчеты о случившемся и опросила подозреваемого, который был идентифицирован в социальных сетях как причастный к происшествию.

Напомним, недавно Еврокомиссии заявили, что за последние несколько дней в Европе чрезвычайно вырос всплеск антисемитских инцидентов, напоминая "самые темные времена в истории".