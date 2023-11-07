Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В США во время пропалестинского митинга погиб еврей — кого обвиняют arrow

В США во время пропалестинского митинга погиб еврей — кого обвиняют

7 ноября 2023 08:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США во время пропалестинского митинга погиб еврей — кого обвиняют
Пропалестинская акция в Афинах. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время пропалестинской демонстрации в Лос-Анджелесе (США) 6 ноября погиб еврей. Это произошло от черепно-мозговой травмы, полученной в результате словесной перепалки с протестующим.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

Читайте также:

Гибель еврея на митинге

Как известно, во время митинга между погибшим и подозреваемым возникла словесная перепалка. Тогда на него напал пропалестинский протестующий с мегафоном. От полученных травм пожилой еврей погиб. Врачи констатировали его смерть от кровоизлияния в мозг.

null
Кадры избиения еврея. Фото: скриншот

Собравшиеся на месте происшествия израильтяне описали это как "ужасное зрелище" и выразили шок от того, что такой инцидент произошел в их районе.

"Мы ошеломлены, узнав о трагической смерти пожилого еврея, которого пропалестинский демонстрант в Вестлейк-Виллидж ударил по голове мегафоном", — говорится в заявлении Еврейской федерации Лос-Анджелеса.

Говорят, что инцидент был снят на мобильное устройство жертвы, которое изъяла местная полиция как доказательство расследования инцидента. Хотя полиция подтвердила, что дело расследуется, она не предоставила никаких подробностей, в том числе не сообщила, был ли арестован подозреваемый.

Реакция раввина

После трагедии местный раввин Барклай рассказал, что говорил с начальником полиции города и что обстоятельства инцидента еще не выяснены.

"Пока не ясно, что именно произошло, кроме того, что пожилой еврей выступал против демонстрации в Газе, упал на землю и умер. Пока мы не знаем, упал ли он, его толкнули или на него напали. Пожалуйста, не распространяйте слухи. В скором времени мы узнаем, что случилось", — рассказывает он.

Кроме того, раввин добавил, что у полиции противоречивые отчеты о случившемся и опросила подозреваемого, который был идентифицирован в социальных сетях как причастный к происшествию.

Напомним, недавно Еврокомиссии заявили, что за последние несколько дней в Европе чрезвычайно вырос всплеск антисемитских инцидентов, напоминая "самые темные времена в истории".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме