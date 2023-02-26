У США 51-річний чоловік розстріляв криптовалютний банкомат, щоб той "не зміг забирати гроші у людей"
У США 51-річний Метью Клінгер отримав п’ять років умовного терміну під наглядом після зізнання у стрілянині по криптовалютному банкомату. Чоловік використовував пістолет.
Про це повідомляє NoWorries.
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Деталі
Метью Клінгер прибув у Vapor Maven на бульварі Міссурі в серпні 2022 року. Він попросив поговорити з генеральним менеджером магазину. Після цього чоловік дістав пістолет та здійснив п'ять пострілів у криптовалютний банкомат. Він розповів слідчим, що після інциденту пішов додому. Клінгер розповів про стрілянину своїй дружині та відразу викликав поліцію.
Чоловік сказав, що не хотів, щоб банкомат "забирав гроші ще у когось".
Минулого тижня він визнав себе винним. Клінгер отримав п'ять років умовного терміну під наглядом. Такі правопорушники закріплені за правоохоронцями, які стежать за їхніми діями.
Нагадаємо, у деяких частинах США все більше людей намагаються незаконно пронести зброю в аеропортах. Попри те, що 2022 рік був рекордним за кількістю знайденої зброї на контрольно-пропускних пунктах, TSA каже, що 2023 рік цілком може його побити.
Також ми писали, що на ярмарці сучасного мистецтва в центрі Маямі Арт Вінвуд трапилася курйозна ситуація. Літня жінка вирішила перевірити, чи справжньою є скульптура одного з популярних у США митців — Джеффа Кунса — та розбила її.