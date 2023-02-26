В США 51-летний мужчина расстрелял криптовалютный банкомат, чтобы тот "не смог забирать деньги у людей"
В США 51-летний Мэтью Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением после признания в стрельбе по криптовалютному банкомату. Мужчина использовал пистолет.
Об этом сообщает NoWorries.
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Подробности
Мэтью Клингер прибыл в Vapor Maven на бульваре Миссури в августе 2022 года. Он попросил поговорить с генеральным менеджером магазина. После этого мужчина достал пистолет и произвел пять выстрелов в криптовалютный банкомат. Он рассказал следователям, что после инцидента ушел домой. Клингер рассказал о стрельбе своей жене и сразу вызвал полицию.
Мужчина сказал, что не хотел, чтобы банкомат "забирал деньги еще у кого-то".
На прошлой неделе он признал себя виновным. Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением. Такие правонарушители закреплены за правоохранителями, которые следят за их действиями.
Напомним, в некоторых частях США все больше людей пытаются незаконно пронести оружие в аэропортах. Несмотря на то, что 2022 год был рекордным по количеству найденного оружия на контрольно-пропускных пунктах, TSA говорит, что 2023 год вполне может его избить.
Также мы писали, что на ярмарке современного искусства в центре Майами Арт Винвуд произошла курьезная ситуация. Пожилая женщина решила проверить, настоящая ли скульптура одного из популярных в США художников — Джеффа Кунса — и разбила ее.