У Шевченківському суді прозвучав новий вибух

Вибух у Шевченківському суді Києва

У Шевченківському суді Києва, де годину тому підірвав вибуховий пристрій підсудний Ігор Гуменюк, прогримів ще один вибух.

Про це повідомляють присутні на місці події.

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Що відомо

Повідомлення про повторний вибух з'явилося о 19:08. Як повідомляють журналісти із місця події, після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський та попросив прислати "швидку".

Також у ЗМІ з'являється інформація, що спецпризначенці готуються до штурму будівлі суду.

Сам Гуменюк, за даними ЗМІ, забарикадувався у кімнаті конвоїрів. Також не підтверджується інформація про утримання заручників.

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