У Шевченківському суді прозвучав новий вибух
5 липня 2023 19:12
Вибух у Шевченківському суді Києва
У Шевченківському суді Києва, де годину тому підірвав вибуховий пристрій підсудний Ігор Гуменюк, прогримів ще один вибух.
Про це повідомляють присутні на місці події.
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Що відомо
Повідомлення про повторний вибух з'явилося о 19:08. Як повідомляють журналісти із місця події, після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський та попросив прислати "швидку".
Також у ЗМІ з'являється інформація, що спецпризначенці готуються до штурму будівлі суду.
Сам Гуменюк, за даними ЗМІ, забарикадувався у кімнаті конвоїрів. Також не підтверджується інформація про утримання заручників.
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