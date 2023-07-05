Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Шевченківському суді прозвучав новий вибух arrow

У Шевченківському суді прозвучав новий вибух

5 липня 2023 19:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Шевченківському суді прозвучав новий вибух
Вибух у Шевченківському суді Києва
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Шевченківському суді Києва, де годину тому підірвав вибуховий пристрій підсудний Ігор Гуменюк, прогримів ще один вибух.

Про це повідомляють присутні на місці події. 

Читайте також:

Що відомо 

Повідомлення про повторний вибух з'явилося о 19:08. Як повідомляють журналісти із місця події, після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський та попросив прислати "швидку". 

Також у ЗМІ з'являється інформація, що спецпризначенці готуються до штурму будівлі суду. 

Сам Гуменюк, за даними ЗМІ, забарикадувався у кімнаті конвоїрів. Також не підтверджується інформація про утримання заручників. 

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз