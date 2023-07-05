В Шевченковском суде прозвучал новый взрыв
В Шевченковском суде Киева, где час назад подорвал взрывное устройство подсудимый Игорь Гуменюк, прогремел еще один взрыв.
Об этом сообщают присутствовавшие на месте происшествия.
Что известно
Сообщение о повторном взрыве появилось в 19:08. Как сообщают журналисты с места происшествия, после взрыва из здания суда выбежал полицейский и попросил прислать "скорую".
Также в СМИ появляется информация, что спецназовцы готовятся к штурму здания суда.
Также известно, что после взрыва медики вынесли из помещения двух раненых.
Сам Гуменюк, по данным СМИ, забаррикадировался в комнате конвоиров. Также не подтверждается информация об удержании заложников.
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