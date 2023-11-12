У Секторі Гази обстріляли офіс ООН — що відомо

Обстріл офісу ООН у Секторі Гази. Фото: flash90

Минулої ночі у Секторі Гази обстріляли офіс ООН. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, точна кількість жертв з'ясовується.

Про це повідомив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер.

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Штайнер розповів, що у ніч проти 11 листопада був обстріляний офіс ООН у Секторі Гази. Надходять повідомлення про загиблих і поранених серед цивільних осіб, які там ховаються. Їхня точна кількість наразі з'ясовується.

"Це неправильно з усіх точок зору. Цивільне населення, цивільна інфраструктура та недоторканність об’єктів ООН мають бути завжди захищені", — йдеться у повідомленні.

Допис Ахіма Штайнера. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ізраїльська армія погодилася ввести чотиригодинну щоденну гуманітарну паузу в операції в Секторі Гази. Метою такого кроку є надання можливості мирним мешканцям регіону покинути територію.

Також ми писали, що ізраїльські військові ліквідували командира терористичного угруповання ХАМАС, який утримував заручників у лікарні. Загалом він утримував у неволі близько тисячі мешканців сектору Гази.