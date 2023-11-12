В секторе Газа обстреляли офис ООН — что известно

Обстрел офиса ООН в секторе Газа. Фото: flash90

Минувшей ночью в секторе Газа обстреляли офис ООН. В результате атаки есть погибшие и раненые, точное количество жертв выясняется.

Об этом сообщил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер.

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Обстрел офиса ООН в секторе Газа

Штайнер рассказал, что в ночь на 11 ноября был обстрелян офис ООН в секторе Газы. Поступают сообщения о погибших и раненых среди скрывающихся там гражданских лиц. Их точное количество выясняется.

"Это неправильно со всех точек зрения. Гражданское население, гражданская инфраструктура и неприкосновенность объектов ООН должны быть всегда защищены", — говорится в сообщении.

Сообщение Ахима Штайнера. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали, что израильская армия согласилась ввести четырехчасовую ежедневную гуманитарную паузу в операции в секторе Газа. Целью такого шага является предоставление возможности мирным жителям региона покинуть территорию.

Также мы писали, что израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, удерживавшего заложников в больнице. В общей сложности он содержал в неволе около тысячи жителей сектора Газа.