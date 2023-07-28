У Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі: що відомо
В Росії на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі пролунав вибух. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.
Про це повідомив депутат Державної Думи РФ Олександр Хінштейн.
Чи є постраждалі
"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі сьогодні стався вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих немає", — написав він.
Вибухи в Росії
Також стало відомо, що в російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.
Нагадаємо, вночі 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську пролунали вибухи. Є інформація, що сталося займання нафтобази.