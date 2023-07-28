У Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі: що відомо

Вибух на підприємстві. Ілюстративне фото: fonar.tv

В Росії на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі пролунав вибух. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.

Про це повідомив депутат Державної Думи РФ Олександр Хінштейн.

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Чи є постраждалі

"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі сьогодні стався вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих немає", — написав він.

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Вибухи в Росії

Також стало відомо, що в російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.

Нагадаємо, вночі 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську пролунали вибухи. Є інформація, що сталося займання нафтобази.